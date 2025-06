Napoli, non solo Sudakov: doppio colpo dallo Shakhtar

Il Napoli si sta costruendo piano piano ed in tal senso una delle priorità per la mediana risponde al nome di Sudakov. Insieme a lui, sempre dallo Shakhtar Donetsk, può arrivare anche un altro talento purissimo perfetto per Antonio Conte.

E’ un momento assolutamente cruciale nel presente ma anche nel futuro di questo club. Si ha la netta sensazione che, complici alcune contingenze che riguardano anche le condizioni in cui versano gli altri club, il Napoli possa per davvero inaugurare un suo ciclo vincente. D’altronde negli ultimi tre anni il club di De Laurentiis ha vinto due Scudetti e si tratta di un qualcosa che non è mai accaduto prima. In tutta la storia di questa società. Ovviamente, però, come segnalato anche da Antonio Conte, servono dei rinforzi e non c’è tempo da perdere da questo punto di vista.

Si è parlato addirittura di una campagna acquisti che globalmente dovrebbe muovere una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Solo per gli innesti. Senza dimenticare ovviamente che serviranno delle cessioni, a partire da quella di Victor Osimhen. In tal senso, arrivano degli sviluppi importanti, dal momento che la grande priorità per il centrocampo riguarda Sudakov, ucraino e talento purissimo che sarebbe perfetto per Antonio Conte, anche secondo le valutazioni di Manna. Ma non è tutto. Sempre dallo Shakhtar può arrivare anche un altro rinforzo.

Napoli, nome nuovo dallo Shakhtar: le ultime notizie su questo affare

Come è noto, siamo al cospetto di una squadra che da sempre investe sui giovani talenti provenienti da ogni angolo del mondo, ma con una attenzione sempre particolare nei confronti dei brasiliani. In tal senso, arrivano degli aggiornamenti importanti e significativi. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Napoli si sta muovendo con forte interesse, oltre che su Sudakov che costa tra i 40 ed i 50 milioni di euro, anche su Kevin, attaccante brasiliano in forza allo Shakhtar e che ha dei colpi da capogiro.

Ala sinistra, è da tempo nel mirino del Lipsia, che però si è fermato per il momento ad una prima offerta da 35 milioni di euro. Anche per Kevin, così come per Sudakov, lo Shakhtar però chiede 50 milioni di euro. Il Napoli, in tal senso, è avvisato, ma attenzione dunque al profilo di questo brasiliano per l’eredità di Kvaratskhelia.

Anche lui, infatti, è un’ala sinistra capace di saltare l’uomo e di fare sempre la differenza quando ha il pallone tra i piedi. Deve migliorare però sotto porta, anche in questa annata ha comunque trovato 9 gol tra tutte le competizioni. E’ un classe 2003 ed ha tutto il tempo per migliorare.