Napoli, scambio con il Pisa: Simeone è la chiave per l’affare

Un nuovo affare in Serie A con El Cholito Simeone pronto a fare le valigie. Spunta un nuovo intreccio con il Pisa per il futuro: ecco la mossa vincente del ds Manna

Saranno giorni intensi in casa partenopea per ingaggiare i migliori prospetti in circolazione. Conte ha ottenuto grandi garanzie per il futuro della squadra azzurra, ma finora non è ancora arrivato un annuncio ufficiale.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del futuro. Il Napoli cercherà di mettere a segno subito colpi interessanti in vista della prossima stagione. Conte vorrebbe avere già tutta la rosa a disposizione fin dal ritiro di Dimaro: spunta un nuovo affare in Serie A con la neopromossa Pisa. Simeone è pronto a fare le valigie per giocare con maggiore continuità: ecco la soluzione immediata per accontentare tutte le parti coinvolte.

Calciomercato Napoli, sprint per Simeone: la mossa vincente da Pisa

Una nuova mossa vincente per il futuro in casa Napoli. Non c’è solo Simeone in lista di sbarco: spunta un nuovo affare con il Pisa per anticipare la folta concorrenza in vista dei prossimi anni.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, su X il Pisa sta pensando a numerosi innesti in vista della prossima stagione in Serie A. Zerbin e Simeone sono pronti a cambiare squadra, ma il ds Manna potrebbe pensare alle cessioni per anticipare la folta concorrenza su Louis Thomas Buffon, figlio del più noto Gianluigi. Classe 2007, si è messo in mostra con la Primavera toscana fino all’esordio con Pippo Inzaghi. Ora sarà protagonista in ritiro con il club toscano: le big italiane continuano a monitorarlo per il futuro.

El Cholito Simeone non vede l’ora di continuare ad essere protagonista nel campionato italiano. Dopo i due Scudetti vinti con gli azzurri, è tempo di valigie per l’attaccante argentino che non ha trovato tanto spazio con Antonio Conte. Ora dovrà pensare alla migliore destinazione possibile: su di lui c’è anche il Torino.

Zerbin, invece, tornerà dal prestito del Venezia retrocesso in Serie B all’ultima giornata. Il laterale azzurro si è messo in mostra con gol ed assist sotto la gestione di Eusebio Di Francesco: il ds Manna proverà a strappare una prelazione per il figlio di Buffon. Ne parlano davvero molto bene per il futuro. Ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici dopo il successo dello Scudetto: il presidente De Laurentiis non baderà a spese.