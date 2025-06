Napoli, Capello contro Buongiorno: “Spaccherei tutto”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è stato criticato duramente da Fabio Capello: la rabbia dell’ex allenatore di Juventus e Roma

Una nuova polemica nata pochi minuti fa e che vede al centro anche il difensore azzurro Alessandro Buongiorno. Non finiscono i problemi per i giocatori del Napoli che si dovranno preparare già per il ritiro di Dimaro. Antonio Conte cercherà di avere già quasi tutta la rosa a disposizione come annunciato anche dal presidente del Napoli De Laurentiis.

Non sono di certo giorni felici per l’Italia calcistica. Il Ct Luciano Spalletti sarà sollevato dall’incarico ufficialmente dopo la sfida a Reggio Emilia contro la Moldova. Anche Fabio Capello si è scagliato contro il difensore del Napoli per un motivo ben preciso: ecco tutta la sua rabbia per quello che è accaduto nelle ultime ore intorno alla Nazionale italiana. Una situazione caotica che riflette proprio il movimento calcistico italiano che si trova attualmente in crisi: non si è mai visto che un commissario tecnico annunci il suo esonero in conferenza stampa prima di una delicata sfida.

Napoli, la rabbia di Capello: c’entra anche Buongiorno, il motivo

Una nuova delusione in casa azzurra per la pesante sconfitta contro la Norvegia che ha scatenato numerose polemiche. Ormai è finita la sua avventura sulla panchina della Nazionale italiana dopo il trionfo dello Scudetto alla guida del Napoli.

Fabio Capello ha attaccato duramente i difensori della Nazionale italiana che non hanno preso parte alla spezione del Ct Luciano Spalletti. Nel mirino anche il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, criticato dall’ex allenatore di Juventus e Roma: “Calafiori che dice di curarsi e la settimana prima aveva giocato. Buongiorno la stessa cosa. Poi il caso Acerbi: spaccherei tutto”.

C’è da aggiungere che il difensore azzurro non è stato a disposizione di Antonio Conte negli ultimi mesi: la sua ultima apparizione risale ad aprile. Il giocatore del Napoli ha provato a recuperare per le ultime sfide di campionato, ma non è riuscito ad essere in campo per l’ultima partita contro il Cagliari.

Capello si è scagliato contro i difensori della Nazionale italiana, ma sicuramente nelle prossime ore arriveranno chiarimenti per evitare così una nuova polemica. Un’accusa pesante quella mossa da Fabio Capello che ha criticato il modus operandi dei calciatori italiani. Buongiorno potrebbe così svelare le sue condizioni con un post ufficiale sui social: staremo a vedere.