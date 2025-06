Napoli, nuovo centrocampista per Conte: scambio con il Torino

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, annuncerà i prossimi colpi già a giugno. Spunta un nuovo scambio in casa Torino: arriva il centrocampista

Una nuova mossa del ds Manna per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha ottenuto grandi garanzie dal numero uno del club partenopeo per il futuro: il nuovo scambio a sorpresa con il Torino.

Il ds Manna continua a lavorare su più piste per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Un nuovo innesto di qualità per il centrocampo del Napoli in vista della prossima stagione: spunta il nuovo scambio con il Torino. Saranno giorni frenetici per arrivare così alla mossa a sorpresa per ingaggiare subito il promettente centrocampista granata: conosciamo i nuovi dettagli. Un momento decisivo per prendere le miglior decisioni possibili per la rosa del futuro in casa azzurra: ecco l’intreccio sorprendente in casa Torino.

Calciomercato Napoli, intreccio da Torino: l’affare a centrocampo

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Torino non molla Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli che ha vissuto anche l’avventura in prestito alla Fiorentina. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro: il ds Manna potrebbe pensare così di inserire anche il giovane centrocampista, Cesare Casadei, che si è reso protagonista negli ultimi mesi con la maglia granata.

Il classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha detto addio al Chelsea per iniziare la nuova avventura nel campionato italiano. Ora la sua ambizione è quella di puntare sempre più in alto diventando un giocatore chiave in Champions League: è stato anche convocato in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti pronto a cambiare aria.

Nei prossimi giorni arriverà Kevin De Bruyne per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte, ma non sarà l’unico innesto di qualità nella zona mediana degli azzurri. Il Napoli vuole ambire a fare la voce grossa anche in campo internazionale per arrivare fino in fondo in Champions. Sarà una campagna acquisti di spessore internazionale: occhio alla pista che porta a Cesare Casadei che ha tanta voglia di mettersi in gioco con una big italiana. Ormai ci siamo per iniziare ad annunciare subito i primi colpi del futuro: il Napoli vuole chiudere subito per l’affare che porta al campione belga in vista del ritiro di Dimaro.