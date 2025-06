Napoli: Manna scatenato, firma un biennale

Il direttore sportivo azzurro è da tempo al lavoro per rinforzare la rosa e un calciatore sembra essere pronto a firmare un contratto biennale

Il Napoli è già protagonista sul calciomercato. Il summit fra Conte e ADL ha dato il via libera al lavoro di Manna e il direttore sportivo si sta muovendo in modo concreto per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese. Sono diversi i nomi sul taccuino del dirigente e, almeno fino ad oggi, si stanno facendo i ragionamenti del caso. Non si vogliono commettere gli errori fatti in passato e, quindi, ogni scelta sarà ponderata fino alla fine.

Intanto, però, secondo l’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli sarebbe davvero vicino a chiudere una operazione importante anche in ottica futura. Conte è pronto a dare il via libera a questo rinforzo di calciomercato e l’accordo dovrebbe essere sulla base biennale. Naturalmente fino a quando non si hanno certezze tutto può accadere, ma la volontà dei partenopei sembra molto chiara e si vuole chiudere subito.

Calciomercato Napoli: vicino un altro colpo, i dettagli

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa in tutti i reparti. Le priorità sono rappresentate sicuramente dai ruoli di movimento, ma anche fra i pali ci saranno delle novità importanti. Meret ha rinnovato da poco fino al 2027. Scuffet non sarà assolutamente confermato e si lavora con attenzione su chi potrà svolgere il ruolo di vice la prossima stagione.

Uno dei nomi valutati dal club partenopeo sarebbe quello di Leali. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica (edizione Genova), il Napoli starebbe guardando con attenzione all’esperto estremo difensore per garantire a Conte un vice di Meret che garantisce una sorta di sicurezza nel corso della stagione. Sul piatto Manna avrebbe messo un contratto biennale e toccherà ora al giocatore decidere se accettare la proposta oppure continuare con il Genoa.

L’ipotesi di una permanenza al Grifone in questo calciomercato non è da escludere, ma si deve arrivare ad un rinnovo. Naturalmente la chiamata del Napoli per Leali è una grande occasione e difficilmente l’estremo difensore dirà di no con l’obiettivo di ritornare protagonista in una big.

Il Napoli va a caccia di un vice Meret e il nome di Leali stuzzica molto anche Conte. Per il momento si tratta di una ipotesi di calciomercato e per questo motivo c’è ancora da aspettare prima di avere conferme ufficiali.

Il Napoli ci pensa e bisognerà convincere anche il Genoa. Di certo per Leali questa è la grande occasione per la sua carriera e difficilmente dirà di no al trasferimento in azzurro nel prossimo calciomercato.