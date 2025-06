Napoli, nuovo difensore per Conte: 30mln per bruciare la Juve

Il Napoli sta lavorando per mettere nelle mani di Antonio Conte un nuovo difensore ed in tal senso arriva una ghiotta occasione. Servono 30 milioni per bruciare la concorrenza della Juventus e non solo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per gli azzurri sarà fondamentale operare con attenzione e precisione in sede di calciomercato, dal momento che all’orizzonte c’è una occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata. La squadra, infatti, si presenterà ai nastri di partenza da campione d’Italia e sarà ulteriormente rinforzata. Le altre squadre, che rappresentano una nutrita e forte concorrenza, cambieranno tanto, a partire dall’allenatore, mentre il Napoli ha la possibilità di dare continuità al proprio progetto. In tal senso, non si può sbagliare in nessun modo.

Sono tanti i colpi di cui questa squadra ha un disperato bisogno. In ogni zona del campo, dalla porta fino ad arrivare all’attacco, passando per la difesa e per il centrocampo. In tal senso, un importante rinforzo per la linea di difesa da consegnare ad Antonio Conte, ancora fondamentale nel suo modo di concepire il calcio assolutamente vincente, può arrivare direttamente dalla Spagna e rappresentare un innesto di grande valore. La concorrenza non manca, a partire dalla Juventus, ed in tal senso servono ben 30 milioni di euro per assicurarsi questo profilo finito nel mirino del Napoli.

Napoli, nel mirino un nome nuovo per la difesa: le ultime

La linea di difesa sarà interessata in maniera inevitabile da movimenti per gli azzurri. I titolari dovrebbero essere ancora Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, con Spinazzola ed Olivera a contendersi l’ultima maglia e Juan Jesus prima alternativa in mezzo e che ha dimostrato di poterci stare. Mazzocchi anche in un determinato contesto può fare il suo e gode della stima di Conte. Ma il Napoli ha bisogno di un difensore centrale e, per questo, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ha messo nel mirino Cristhian Mosquera.

Difensore centrale molto roccioso e forte, è cresciuto nel vivaio del Valencia ed è poi diventato una bandiera dei “Pipistrelli“. All’occorrenza può agire anche da terzino destro, ma ovviamente con delle caratteristiche molto difensive. Il Napoli a quanto pare lo stima molto e lo sta valutando, dal momento che per caratteristiche potrebbe far bene anche in una linea a quattro.

Classe 2004, ha il contratto in scadenza nel 2026 e questo fa abbassare in maniera inevitabile il prezzo per Mosquera, che è molto appetito sul mercato. Un altro aspetto da tenere in considerazione sono le difficoltà economiche del Valencia, che potrebbe abbassare le richieste pur di venderlo intorno ai 30 milioni. Oltre al Napoli, però, sulle sue tracce ci sono anche la Juventus e l’Inter.