Napoli, primo rinforzo dall’Udinese: il calciatore esce allo scoperto

Il Napoli può portare a casa un primo rinforzo che arriverebbe direttamente dall’Udinese. In tal senso il calciatore esce allo scoperto e spiega come stanno le cose. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri sono consapevoli del fatto che in questa sessione di calciomercato non possono restare con le mani in mano, dal momento che per la prossima stagione sono troppi gli innesti di cui la compagine di Antonio Conte ha bisogno per restare competitiva ad alti livelli. Soprattutto se si considera che si partirà ai nastri di partenza con l’idea di vincere ancora lo Scudetto e di far bene anche in Champions League. Come è noto, da tempo il Napoli ha messo gli occhi in casa Udinese per completare il discorso della squadra.

E’ difficile giudicare la stagione dell’Udinese, dal momento che ha avuto tanti alti e bassi. Nonostante questo, la proprietà non può non essere soddisfatta, soprattutto se si considera che sono stati valorizzati tanti calciatori. Che, adesso, hanno un valore di calciomercato sicuramente interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, con un calciatore che è uscito allo scoperto ed ha spiegato come stanno le cose. Auguriamo a tutti una buona lettura su questo argomento in casa Napoli.

Napoli, rinforzo dall’Udinese in estate? Il calciatore esce allo scoperto

Sono tanti i calciatori che hanno fatto bene sotto la guida di Runjiaic e che sono nel mirino di tante big del nostro calcio. Napoli compreso. Gli azzurri, però, stanno seguendo con vivo interesse, per volontà di mister Antonio Conte, soprattutto due profili. Si tratta di Solet e di Lucca, senza ovviamente dimenticare anche Bijol, che per rendimento è uno dei migliori difensori del nostro campionato. proprio a proposito del futuro del difensore sloveno e di Lorenzo Lucca si è espresso Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese.

A detta sua, infatti, non sa che cosa decideranno di fare questi due calciatori, ma ha parlato anche di quella che è la sua speranza. A quanto pare, però, è concreta la possibilità che Bijol e Lucca possano salutare, dal momento che nell’intervista a Sky Sport concessa Lovric ha detto che non sa che cosa decideranno di fare loro due e che la sua speranza è che possano continuare in Friuli. Insomma, il Napoli a quanto pare può continuare a sperare.