“ADL? Lascia 2000 € di mancia! I calciatori sono tirchi…”

I partenopei preparano il ritiro a Dimarco e in queste ultime ore è arrivata una rivelazione davvero molto particolare su ADL e i calciatori

Lo Scudetto conquistato dal Napoli e la conferma di Conte ha riportato entusiasmo in casa Napoli. Castel di Sangro e Dimaro sono pronti a riempirsi di tifosi per festeggiare il titolo e salutare i propri beniamini. Un risultato sicuramente e che arriva da lontano. Il tecnico leccese ha fatto lavorare i giocatori sin dal ritiro e i frutti si sono visti. Naturalmente ADL non ha alcuna intenzione di cambiare e anche quest’estate le due città italiane saranno protagoniste con gli azzurri.

E, intercettato dai microfoni del Corriere del Trentino, il titolare dell’hotel che ormai ospita il Napoli da ben 14 anni ha svelato alcuni dettagli non solo su Conte, ma anche ADL. E c’è un particolare che conferma come il tecnico leccese punta molto sulla disciplina e alla fine c’è proprio lui dietro al successo ottenuto dal Napoli.

Il Napoli e i retroscena sul ritiro di Dimaro

Dimaro è diventata ormai casa per il Napoli. Da 14 anni lo Sport Hotel è sede per i partenopei durante il ritiro estivo. Un periodo fondamentale sia per fare gruppo che per cercare di migliorare la propria condizione fisica. Con Conte i ritmi sono diventati molto più frenetici e ad ammetterlo è direttamente il direttore dell’albergo ai microfoni del Corriere del Trentino. Il tecnico leccese, che alla base ha la cultura del lavoro, concede 20 minuti per la cena e subito dopo li manda tutti a letto per recuperare dalle fatiche della lunga giornata.

Naturalmente non è l’unico retroscena che il direttore ha svelato. Il gestore dell’hotel si è soffermato anche sulle mance e possiamo dire che le sorprese anche in questo caso non mancano. ADL è capace di lasciare circa 2mila euro ai camerieri. Una cifra importante e che conferma una sorta di generosità da parte del presidente del Napoli verso le persone che in quei giorni sono al servizio dei propri calciatori.

Discorso diverso, invece, per i tesserati del Napoli. Anche i calciatori se vogliono possono lasciare le mance ai camerieri, ma il direttore ha svelato come sono un po’ tirchi e diciamo che sono minori rispetto a quelle del presidente. In conclusione c’è un altro particolare: diverse persone provano a farsi assumere per vedere da vicino i propri beniamini.