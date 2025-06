Calciomercato, Donnarumma al Napoli: due motivi per la firma

Ritorno di fiamma per Donnarumma in Serie A. Una nuova mossa a sorpresa per vederlo con la maglia del Napoli: spuntano i due motivi per l’affare

Saranno giorni intensi in casa Napoli per mettere a segno colpi a sorpresa. Donnarumma è stato vicinissimo anche alle big italiane, ma ora il presidente De Laurentiis vorrebbe regalare un nuovo innesto di spessore internazionale. La trattativa sembrava difficile, ma spunta la verità annunciata dall’edizione odierna de La Repubblica.

Antonio Conte si trova attualmente in vacanza nel Salento per ricaricare le pile dopo un’intensa stagione alla guida del Napoli. A sorpresa ha regalato subito un successo agli azzurri: spunta la mossa vincente in vista della prossima stagione. Donnarumma è stato accostato già al Napoli, ma ecco l’intreccio decisivo: ci sono due motivi per vederlo in Serie A con Antonio Conte. Una nuova idea interessante per arrivare alla firma per ben due motivi: conosciamo i nuovi dettagli per l’affare.

Calciomercato Napoli, l’intreccio con Donnarumma: la verità sul nuovo affare

Il portiere originario di Castellammare di Stabia è sempre molto legato alla sua terra natìa. Da giovanissimo è volato nel settore giovanile del Milan, ma ora potrebbe pensare ad un ritorno in Serie A: la trattativa non è così facile.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Gianluigi Donnarumma è sempre più vicino al divorzio con il Psg. Il portiere della Nazionale italiana è tentato dalle sirene della Premier, ma in Serie A soltanto il Napoli in questo momento può effettuare un investimento da 40 milioni di euro di cartellino e 12 netti di stipendio.

Un intreccio suggestivo in casa Napoli per ambire così a grandi palcoscenici. L’ufficialità del rinnovo di Alex Meret non è ancora arrivata: sembrava tutto fatto da giorni, ma ora tutto può cambiare ancora una volta per il presidente De Laurentiis. Dopo il Triplete collezionato con il Paris Saint-Germain, Donnarumma dovrebbe prendere una decisione in ottica futura. Il suo noto agente, Vincenzo Raiola, non si è lasciato andare a nuove indicazioni per il futuro del suo assistito.

I prossimi giorni saranno decisivi per trovare la giusta chiave per ambire a grandi palcoscenici: un’occasione di calciomercato per firmare subito nei prossimi giorni. Donnarumma potrebbe dire subito addio al PSG: ormai ci siamo per la nuova mossa a sorpresa in Serie A. Staremo a vedere cosa succederà: l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che non intende badare a spese.