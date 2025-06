Napoli: anche Rrahmani ai saluti, già preso il sostituto

Rivoluzione in vista per il Napoli che, questa volta, è pronto a cambiare i piani in vista della prossima stagione. Si partirà dalla difesa fino all’attacco, ecco le ultime novità del club azzurro.

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato relative all’addio di Rrahmani, che ha ricevuto delle ricche offerte per salutare Napoli. Il club azzurro non si fascerebbe la testa davanti alla possibilità di cedere il difensore kosovaro, fra i protagonisti nella precedente stagione che ha portato il quarto Scudetto in città.

Antonio Conte ha già pronta la lista della spesa per la difesa. Dopo Marianucci, in arrivo dall’Empoli, la società ha già individuato un altro giovane di qualità che è pronto a fare il grande salto.

Cresce l’attesa per i tifosi del Napoli che non vedono l’ora di accogliere in squadra De Bruyne. Il trequartista belga, in rete con la Nazionale nell’ultima partita di qualificazione contro il Galles, sta per accordarsi con gli azzurri.

L’ex Manchester City non sarà l’unico colpo, visto che il Napoli è pronto a definire anche un altro acquisto. Si tratta del difensore centrale che può sostituire Rrhamani e completare il reparto.

Calciomercato Napoli: arrivano le ultimissime sul prossimo acquisto

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a farer il punto della situazione riguardo la cessione di Rrhamani che ha ricevuto delle offerte importanti dalla Premier e dalla Spagna.

Con Marianucci e il rinnovo di Juan Jesus, c’è anche Rafa Marin in squadra che è pronto a valutare altre proposte per il futuro. Secondo le idee di Conte, serve un altro difensore centrale d’esperienza e qualità, che si è distinto nel corso dell’ultima stagione.

Tutto lascia pensare a Beukema del Bologna che è il preferito di Conte. Occhio, però, alla situazione di Rrahmani che potrebbe partire. Sul kosovaro ci sono: Siviglia, Aston Villa e l’Al Ittihad in Arabia Saudita.

Rrahamani via dal Napoli? Cosa succede

Beukema, quindi, non è l’unico obiettivo del Napoli che in caso di cessione di Rrahamani è pronto a pescare un altro difensore dal calciomercato.

Ci sono varie situazioni da valutare per la società azzurra anche se, secondo le ultime indiscrezioni, nonostante le offerte ricevuto non c’è tanta disponibilità nel lasciare Napoli da parte di Rrahamani che è pronto, quindi, a resistere a queste offerte e proseguire l’esperienza a Napoli.