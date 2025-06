Accordo con il Napoli per Osimhen: annuncio del presidente

Le strade di Victor Osimhen e del Napoli sono prossime a separarsi una volta e per tutte in questo calciomercato.

La telenovela relativa al futuro del nigeriano è infatti giunta ai titoli di coda dopo l’annuncio a sorpresa del presidente. Questo ha difatti lasciato intendere che presto il Club dovrebbe raggiungere un accordo definitivo con il Napoli per l’attaccante, che a differenza di quanto si è detto nel corso di queste settimane non giocherà in Arabia Saudita nella prossima stagione.

L’idea è quella di arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi Mondiali, ed è per questo che Osimhen ha deciso di restare in Europa dicendo no ai (tanti) soldi che gli sono stati offerti dall’Al-Hilal.

Accordo per la cessione di Osimhen: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, destinato a lasciare una volta e per tutte il Napoli nel corso di questo calciomercato. Per il nigeriano non c’è futuro in azzurro, motivo per il quale si starebbe guardando intorno in vista della prossima stagione valutando diverse opzioni interessanti.

Per un momento si è veramente pensato che Osimhen potesse diventare un nuovo calciatore dell’Al-Hilal, ma proprio sul più bello l’ex numero 9 del Napoli ha compiuto un grande passo indietro rifiutando la destinazione ed i (tanti) soldi che gli erano stati offerti. È come se si dovesse cominciare tutto da capo, anche se nelle scorse ore una delle pretendenti al nigeriano è uscita allo scoperto tramite le parole del suo presidente.

Il numero uno del Galatasaray Ibrahim Hatipoglu ha infatti dichiarato che starebbero aumentando le percentuali di permanenza di Osimhen in Turchia, complice anche il fatto che ad oggi il club di Istanbul sarebbe l’unico che non solo godrebbe della preferenza del calciatore, ma che avrebbe anche presentato un’offerta concreta, ed importante, al Napoli per il calciatore.

Svelata la prossima destinazione in carriera di Osimhen

Victor Osimhen potrebbe continuare a giocare per il Galatasaray. Il presidente Hatipoglu è fiducioso di riuscire a trattenere l’attaccante in Turchia, anche perché a detta sua le percentuali di permanenza del nigeriano starebbero aumentando considerata anche l’uscita di scena dell’Al-Hilal.

Ad oggi, dunque, il Galatasaray è la possibilità più concreta per Osimhen, anche se l’opzione Juventus non è assolutamente da scartare a priori. Nonostante tutte le difficoltà del caso, infatti, la Vecchia Signora continuerebbe a monitorare la situazione del nigeriano, che non disdegnerebbe tale possibilità, anche perché gli permetterebbe di continuare a giocare ad alti livelli, oltre che in Champions League, ed in un campionato piuttosto competitivo come la Serie A. Il tutto dipenderà ovviamente non solo dalla volontà dello stesso Osimhen ma anche dal Napoli, che resta fermo della sua idea di volersi liberare del nigeriano.