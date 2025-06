Calciomercato: 70 mln per Gyokeres, annuncio del presidente

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Gyokeres, che è pronto a lasciare lo Sporting in questa sessione di calciomercato. Arriva l’annuncio da parte del presidente.

Cresce l’entusiasmo in casa Napoli dopo le ultime notizie di mercato riguardo l’affare Gyokeres.

L’attaccante svedese dello Sporting, obiettivo di mercato anche della Juventus, sarebbe la ciliegina sulla torta per questa campagna trasferimenti estiva 2025, che è iniziata subito forte con l’ingaggio di De Bruyne.

Ecco le dichiarazioni da parte del presidente, che ha fatto il punto della situazione anche sulla valutazione di Gyokeres e dell’offerta da 70 milioni di euro.

Viktor Gyokeres è un obiettivo del Napoli?

Nelle ultime settimane è uscito fuori il nome dell’attaccante dello Sporting, che vuole lasciare il Portogallo in questa sessione di mercato. Il suo è un profilo interessante che fa gola a diversi top club in giro per l’Europa.

I numeri sono dalla sua parte, anche nell’ultima stagione ha segnato gol a raffica, oltre 60, conquistando la scena tra le fila del club di Lisbona. Intanto, l’entourage è a lavoro per trovare un modo e portarlo via dallo Sporting.

La Serie A è una possibilità per Gyokeres, che interessa a Napoli e Juventus

Il 27enne ha già fatto sapere allo Sporting di voler lasciare la squadra in questo mercato estivo 2025.

Servirà l’offerta giusta per strappare Gyokeres allo Sporting.

Frederico Varandas, presidente del club portoghese, nel corso di un’intervista rilasciata ad A Bola, ha già chiarito la posizione del club, smentendo l’esistenza di un accordo con l’entourage riguardo il valore del giocatore.

Infatti, nelle scorse settimane era uscita fuori la notizia riguardo un’intesa fra società e giocatore, per far partire Gyokeres per un’offerta di almeno 70 milioni di euro, bonus compresi.

L’idea di De Laurentiis era quella di chiudere al più presto la cessione di Osimhen e puntare il gruzzoletto del nigeriano per portare a Napoli Gyokeres: ciò sarà possibile?

Quanto costa Gyokeres?

Queste le parole del presidente dello Sporting riguardo il prezzo per prendere Gyokeres.

“Lo Sporting non ha ricevuta nessuna proposta. Non c’è una clausola fissa ma posso dire che per Gyokeres non chiederà di certo 100 milioni di euro. Non accetto ricatti, offese, e minacce, con me queste cose non funzionano. Non partirà senza offerte concrete, l’agente sta facendo un brutto gioco e peggiora sempre di più la situazione. Qual è il suo valore? Posso garantire che non partirà neanche per 60 milioni più 10 di bonus, non esiste”.