Napoli: affare con la Lazio, Simeone sblocca la trattativa

I partenopei vogliono rinforzare la rosa e stanno sondando il terreno per diversi giocatori. È possibile una trattativa con i biancocelesti

Sono giorni intensi in casa Napoli per il direttore sportivo Manna. Il dirigente azzurro sta avendo diversi contatti con i club per fare il punto della situazione su diverse trattative. Secondo le informazioni di Accomando, nelle ultime ore ci sarebbe stato un colloquio tra gli azzurri e la Lazio per Simeone. Sarri ha individuato nel Cholito il giusto sostituto di Castellanos anche se si tratta di un affare di calciomercato non semplice da chiudere.

Non è da escludere che il Napoli possa approfittare di questa situazione per ipotizzare uno scambio nella prossima sessione di calciomercato. Per adesso si è nella fase embrionale della trattativa e non si hanno certezze. Ma i partenopei e la Lazio sono pronti a sedersi ad un tavolo per valutare il trasferimento in biancoceleste di Simeone. Non è da escludere che si possa optare una maxi operazione fra le due squadre.

Calciomercato Napoli: scambio con Simeone, rinforzo per Conte

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa. Nei diversi summit avuti con la società, Conte ha chiesto a Manna e ADL una squadra completa in tutti i reparti oltre che forte. Per questo motivo si sta provando ad individuare dei profili che possano garantire ai partenopei di fare un salto di qualità importante ed essere competitivi su tutti i fronti.

E nella Lazio c’è un calciatore che si potrebbe sposare alla perfezione con il modo di giocare di Conte. Stiamo parlando di Nuno Tavares. L’esterno, nonostante il riscatto dall’Arsenal, non rientra nei piani di Sarri e il Napoli potrebbe sfruttare il sondaggio dei biancocelesti per Simeone per ipotizzare una operazione di calciomercato più complessa. Per il momento si tratta principalmente di una suggestione più che che una trattativa concreta.

Ma, vista la complessità dell’operazione Simeone, potrebbe essere proprio Nuno Tavares a sbloccare questa trattativa di calciomercato. Siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Mercato Napoli: Nuno Tavares nome nuovo per Conte?

Il Napoli a sinistra dovrà andare a prendere un calciatore soprattutto in caso di partenza di Olivera nel prossimo calciomercato e Nuno Tavares è una opzione da tenere in considerazione.

L’interesse della Lazio per Simeone potrebbe facilitare questa operazione di calciomercato. Ma dipenderà anche se Conte darà l’ok per Nuno Tavares.