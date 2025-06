Ha detto sì al Napoli: ingaggio triplicato, operazione da 30MLN

Dopo aver accolto Kevin De Bruyne il Napoli è prossimo a chiudere un’altra importante operazione in entrata.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe stretto i tempi per un giovane talento mondiale, calciatore che nel corso di questa stagione si è messo in mostra sia con la maglia della Nazionale che in Bundesliga. Le ottime prestazioni offerte quest’anno avrebbero dunque attirato sul ragazzo l’attenzione di mezza Europa, ma fra le tante squadre interessate il Napoli è quella che si è mossa concretamente, strappando il suo sì offrendogli il triplo di stipendio rispetto a quello che percepisce attualmente in Germania.

Sta firmando con il Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli. Definiti gli arrivi di Marianucci dall’Empoli e di Kevin De Bruyne dal Manchester City, il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe subito cominciato a muovere su altri fronti per completare e rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione.

Le liste del presidente partenopeo e del direttore sportivo Giovanni Manna sono ricche di nomi importanti e interessanti, ma quello che più mette d’accordo tutti dalle parti di Castelvolturno è quello del giovane talento europeo, che nell’ultima stagione si è messo in mostra in Germania con la maglia di una delle squadre più importanti di Bundesliga. Calciatore, questo, che avrebbe convinto l’allenatore salentino al punto che il Napoli sarebbe pronto ad affondarci il colpo decisivo per anticipare la concorrenza.

Stando a quanto riportato dai colleghi di AreaNapoli, infatti, Antonio Nusa è il calciatore sul quale i campioni d’Italia hanno intenzione di puntare per rinforzare e completare l’attacco di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di un calciatore di prospettiva, classe 2005, che potrebbe lasciare il RedBull Lipsia per circa 30 milioni di euro, 28 per l’esattezza, stando a dati Transfermarkt.

Al Napoli guadagnerà il triplo

Antonio Nusa potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. Rimasto stregato dalla sua prestazione contro l’Italia, Antonio Conte avrebbe dato il via libera al direttore sportivo Giovanni Manna per affondare il colpo decisivo sul 2005 del RedBull Lipsia.

Per accontentare la richiesta del suo allenatore il dirigente partenopeo si sarebbe sentito con gli agenti di Nusa avanzando una prima offerta al ragazzo da 2,5 milioni di euro a stagione per 5 anni. Attualmente il classe 2005 norvegese in Germania guadagna 800mila euro a stagione, e dunque staremmo parlando per lui di un ingaggio addirittura triplicato. Questa mossa potrebbe permettere al Napoli di guadagnare il sì del calciatore, anche se è tutto da verificare.