Napoli: Manna scatenato, c’è il via libera

Il direttore sportivo dei partenopei potrebbe andare a definire un’altra operazione molto importante. È arrivato il via libera da parte di un club

Il Napoli ha già voltato pagina almeno dal punto di vista societario. La dirigenza ormai da tempo sta ragionando su come rinforzare la squadra e il colpo de Bruyne fa sognare i tifosi. Ma non è assolutamente finita qui. Ci sono altre operazioni da tenere sotto osservazione considerata la volontà di Conte di avere una squadra competitiva e in grado di arrivare in fondo in tutte le competizioni.

Secondo le informazioni di fichajes.net, un club sembra avere mollato la presa su un possibile obiettivo di calciomercato del Napoli e a questo punto non è da escludere che i partenopei possano fare un tentativo. Al momento non sembra essere una priorità, ma di certo resta una pista da seguire con molta attenzione per il prossimo futuro. Il giocatore ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione non facile e gli azzurri potrebbero essere la soluzione ideale.

Calciomercato Napoli: il Barcellona fa un passo indietro, via libera per Manna?

Il Barcellona sembrava essere in pole position nella corsa al calciatore, ma ora il passo indietro dei catalani potrebbero cambiare le sorti dello stesso calciatore. Il Napoli resta alla finestra e non è da escludere che possa fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. Non semplice per diversi motivi, ma è una pista da seguire con molta attenzione soprattutto nella fase finale della sessione.

Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, il Barcellona sembra avere mollato la pista Rashford. Ora l’inglese potrebbe ritornare fra gli obiettivi di calciomercato del Napoli. Una ipotesi da seguire considerato che il giocatore piace tanto a Conte e i partenopei lo avevano seguito già in passato senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora la situazione è differente e non è da escludere che i partenopei possano fare un tentativo.

Al momento Rashford non è la pista principale per il Napoli. I partenopei in questo momento hanno altre priorità di calciomercato e poi si ragionerà su ulteriori rinforzi. E l’inglese rappresenta una possibilità importante visto che il Manchester United non ha alcuna intenzione di trattenerlo.

Mercato Napoli: Rashford ritorna un obiettivo?

Il passo indietro del Barcellona nei confronti di Rashford per il prossimo calciomercato potrebbe spianare la strada al Napoli per arrivare all’inglese.

Per il momento si tratta di una suggestione. Il profilo di Rashford piace molto al Napoli e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.