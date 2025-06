Napoli, arriva da Barcellona: Lobotka sblocca l’affare

Stanislav Lobotka potrebbe dire subito addio al Napoli. Da mesi è finito nel mirino del Barcellona: ora spunta l’alternativa giusta per rinforzare la rosa di Conte

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli non vuole fermarsi in vista della prossima stagione. Il ds Manna continua a monitorare profili interessanti sul fronte calciomercato: spunta un nuovo intreccio con il Barcellona per rinforzare la rosa di Antonio Conte.

La dirigenza partenopea è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva in casa Napoli. Il ds Manna vorrebbe subito chiudere l’affare per l’attacco di Antonio Conte dopo lo sbarco a Fiumicino di Kevin De Bruyne. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione. L’allenatore del Napoli ha avuto garanzie importanti anche sul fronte calciomercato per puntare sempre più in alto. L’obiettivo resta quello di essere protagonista anche in Champions League con una rosa di primissima fascia al pari dei top club d’Europa.

Calciomercato Napoli, sprint da Barcellona: l’affare

Saranno giorni frenetici per mettere subito a segno colpi di caratura internazionale in ottica futura. Il ds Manna ha monitorato a lungo numerosi profili di spessore pronti a fare la differenza con la maglia del Napoli: ecco l’ultima pazza idea da Barcellona per rinforzare l’attacco di Conte.

Come svelato dall’edizione de Il Mattino, Lobotka continua a sognare il Barcellona. Già nei mesi scorsi è stato ad un passo dai blaugrana: la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il club blaugrana potrebbe inserire nella trattativa l’esubero spagnolo, Ansu Fati, che vorrebbe tornare subito tornare a brillare in Serie A.

Il centrocampista slovacco potrebbe pensare all’addio dopo aver vinto due Scudetti. Un momento decisivo per prendere decisioni importanti in vista della prossima stagione per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. Saranno ore frenetiche in casa azzurra per mettere a segno nuovi colpi eccezionali per competere con le altre big europee. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese per puntare sempre più in alto.

Ansu Fati è pronto a volare a titolo definitivo in Serie A: il Napoli l’ha monitorato già nei mesi scorsi, ma ora l’affare potrebbe sbloccarsi a titolo definitivo. La chiave resta lo slovacco Lobotka pronto a partire nella sessione estiva di calciomercato dopo essere stato protagonista negli ultimi anni con i partenopei. Ormai ci siamo per la svolta a sorpresa da Barcellona.