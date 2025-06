Napoli, Conte anticipa la Juventus: arriva dalla Nazionale

Il Napoli è al lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Spunta un nuovo intreccio dalla Nazionale italiana: arriva subito

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande dopo lo sbarco di Kevin De Bruyne. Il campione belga è pronto ad iniziare una nuova avventura suggestiva in Serie A: lo ha scelto personalmente anche Antonio Conte che vuole continuare a vincere a Napoli. Spunta un nuovo intreccio con un profilo interessante della Nazionale italiana: ecco la verità per il prossimo affare in casa azzurra.

Ore frenetiche in casa azzurra dopo lo sbarco a Fiumicino di Kevin De Bruyne. Un giorno speciale per l’ambiente partenopeo che subito ha accolto il campione belga che vestirà la maglia del Napoli. Una stagione che si preannuncia interessante anche in Champions League per continuare a crescita sotto ogni profilo. Spunta il nuovo affare dalla Nazionale per regalare un innesto di spessore ad Antonio Conte: ecco la verità.

Calciomercato Napoli, sprint dalla Nazionale: il nuovo affare in Serie A

Come svelato dal portale TMW, il Napoli è al lavoro per chiudere subito un nuovo affare in attacco. Dopo lo sbarco a Fiumicino di Kevin De Bruyne, il ds Manna potrebbe pensare subito all’innesto di Lorenzo Lucca in vista della prossima stagione. Piace anche al Milan che ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo di Max Allegri.

Nel mirino dei rossoneri c’è anche Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo è pronto a fare le valigie per tornare a splendere di luce propria. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in vista della prossima stagione. Lorenzo Lucca sarebbe l’alternativa di Romelu Lukaku, confermatissimo al centro dell’attacco di Antonio Conte.

L’attaccante dell’Udinese è stato ad un passo dal Milan già a gennaio, ma ora il ds Manna vuole avere la meglio per l’affare nel reparto offensivo. I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare subito alla fumata bianca: il Napoli potrebbe mettere a segno un nuovo colpo da urlo per l’attacco di Conte.

Occhio sempre alla destinazione rossonera che ha intenzione di rivoluzionare la rosa a disposizione di Max Allegri. A Napoli si continua a sognare in grande per una rosa di primissimo livello: Lucca è pronto a dire addio all’Udinese, ormai ci siamo per un nuovo colpo da urlo per l’allenatore leccese. Anche la Juventus l’ha seguito negli ultimi giorni proprio come alternativa al partente Dusan Vlahovic.