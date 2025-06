Napoli, tre attaccanti per Conte: chiusura dall’Olanda

Il Napoli non si vuole più fermare dopo il colpo De Bruyne. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare tre annunci in attacco: lo sprint dall’Olanda per il profilo internazionale

Novità importanti in casa azzurra per incrementare il tasso tecnico della rosa del Napoli. Ecco la mossa vincente del ds Manna per chiudere subito l’affare per il reparto offensivo: conosciamo subito gli altri tre colpi dopo lo sbarco di Kevin De Bruyne.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzionato di chiudere per ben 7-8 colpi di spessore internazionale. Il ds Manna ha monitorato numerose piste in queste settimane per arrivare a tante fumate bianche in vista della prossima stagione. Tre colpi in attacco per accontentare sempre di più Antonio Conte: ecco l’intreccio decisivo in casa azzurra. In attesa della firma ufficiale di Kevin De Bruyne, spuntano altri innesti di qualità in vista del futuro.

Calciomercato Napoli, sprint per l’attacco: tre affari in Serie A

La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si trova attualmente in vacanza per ricaricarsi dopo una stagione ricca di colpi di scena. Ecco i prossimi affari in casa Napoli: la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il ds Manna è al lavoro per regalare tre colpi in attacco ad Antonio Conte. Come esterno offensivo di sinistra, potrebbe arrivare Noa Lang, giocatore olandese che ha segnato ben 11 gol nell’ultima stagione con la maglia del PSV. Alfredo Pedullà ha rilanciato invece il doppio affare con il Liverpool: Chiesa più Nunez per sognare in grande.

L’esterno offensivo italiano non vede l’ora di sbarcare in Serie A dopo la sua parentesi con i Reds: il suo futuro potrebbe essere ancora una volta in Italia. Ecco la nuova destinazione tanto ambita, ma sulle sue tracce c’è anche il Milan targato Max Allegri. Situazione simile anche per l’attaccante uruguaiano, monitorato a lungo anche dal club rossonero per rinforzare l’attacco dell’allenatore livornese.

Una voglia immensa per competere anche con le altre big d’Europa: il Napoli sogna di arrivare fino in fondo in Champions League per un nuovo progetto avvincente capitanato dal presidente De Laurentiis. Conte ha ottenuto garanzie importanti sul fronte calciomercato: il Napoli non si fermerà a De Bruyne, ma gli affari sono appena iniziati. Saranno mesi estivi davvero infuocati in casa azzurra.