Incontro decisivo con Manna: il Napoli chiude un’affare da 15MLN

Neanche il tempo di accogliere Kievin De Bruyne che Giovanni Manna avrebbe accelerato i tempi per un altro rinforzo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo del Napoli ha incontrato nella giornata di oggi l’agente di uno degli obiettivi dichiarati di Antonio Conte per questo calciomercato. Dopo un primo momento di stallo le cose tra le parti si sarebbero sbloccate, con il club campione d’Italia che avrebbe addirittura anche raggiunto un accordo con il calciatore, sempre più orientato a spingere in prima persona affinché questo trasferimento si concretizzi.

Non è ancora tempo di fumata bianca, ma la sensazione è che la situazione possa risolversi nell’arco di qualche giorno.

Manna l’ha incontrato per chiudere l’affare

Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne il Napoli è prossimo a regalare ad Antonio Conte il terzo rinforzo di questo (prematuro) calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe volato in Spagna per chiudere un’affare richiesto espressamente da Antonio Conte.

Ci sono buone probabilità che il Napoli possa portare a casa anche quest’operazione, ma come al solito c’è bisogno di pazienza per evitare di commettere errori cruciali. Quanto trapela, però, lascia credere che Antonio Conte verrà accontentato anche questa volta, a conferma del fatto che le promesse che aveva fatto Aurelio De Laurentiis le starebbe mantenendo tutte.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di AreaNapoli, Giovanni Manna ha incontrato in Spagna l’agente di Marc Pubill, esterno classe 2003 dell’Almeria che già un anno fa venne accostato al club partenopeo. La differenza rispetto all’estate scorsa sta tutta nel fatto che il direttore sportivo del Napoli avrebbe cominciato a parlare di cifre con l’agente dell’esterno spagnolo, che avrebbe anche già aperto alla possibilità di vestire azzurro a partire dalla prossima stagione.

Il Napoli chiude un colpo da 15MLN

Il Napoli è tornato a sondare la pista Marc Pubill per la fascia destra. Lo spagnolo classe 2003 piace ad Antonio Conte, che comunque continuerebbe a dare la sua preferenza per Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia del quale si starebbe parlando in questi giorni.

Qualora questa pista dovesse definitivamente arenarsi, ecco che il Napoli andrebbe forte su Pubill, che stando ai colleghi di AreaNapoli potrebbe lasciare la Spagna per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. È dunque tutta una questione di accordi e dettagli con l’Almeria, anche perché con il calciatore il club partenopeo avrebbe già raggiunto un accordo sulla base di un contratto la cui durata è da definire a 1,5/1,8 milioni di euro a stagione.