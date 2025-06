Calciomercato Napoli: arriva il giustiziere dell’Italia, costa 45 mln

Il Napoli è pronto a mettere le ali con due colpi sensazionali. Il primo può arrivare direttamente dalla Norvegia: è il giustiziere della Nazionale italiana, ecco i dettagli.

Il grande pubblico ha avuto modo di apprezzarlo nel corso della sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali, vinta dalla Norvegia contro l’Italia. I più esperti, invece, lo conoscono già e sono impazziti dall’idea di vederlo in Serie A la prossima stagione.

Talento cristallino è un altro fuoriclasse che sta per uscire dalla scuola Red Bull. Adesso bisognerà trovare l’intesa economica con il Lipsia visto che da parte del ragazzo c’è già stata l’apertura di trasferirsi a Napoli la prossima stagione.

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a fare il punto della situazione riguardo il futuro del calciatore che è pronto a chiudere la usa esperienza in Germania per vestire la maglia del Napoli.

Classe 2005, ha le potenzialità di un campione e dei margini di crescita davvero incredibili. E’ il nome caldo per il mercato del Napoli, che ha già accolto Kevin De Bruyne che sarà la ciliegina sulla torta per la prossima stagione.

Il belga, infatti, non è l’unico rinforzo visto che il club di De Laurentiis ha ufficializzato anche l’arrivo di Marianucci. Adesso l’obiettivo è prendere un giocatore offensivo e sistemare l’attacco con un vice Lukaku ed un nuovo esterno.

Calciomercato Napoli: chi arriva dal Lipsia?

Per il ruolo di esterno offensivo avanza la candidatura del giovane talento norvegese Antonio Nusa. Manna è pronto a tentare un nuovo affondo per il calciatore che è un pallino della società, che già un anno fa ha provato a prenderlo.

Oggi il club azzurro potrebbe riprovarci e avrebbe i soldi a disposizione per convincerlo a firmare. Da capire la richiesta da parte del Lipsia, che valuta Nusa fra i 40 e i 45 milioni di euro.

Antonio Nusa al Napoli?

Il Napoli è a lavoro per chiudere un altro importante colpo in avanti. Infatti, Manna è a lavoro per l’esterno offensivo che può arrivare direttamente dal Lipsia. Nelle ultime ore hanno trovato conferma le indiscrezioni relative al possibile colpo Antonio Nusa.

L’affare non è semplice ma il club con l’offerta giusta, fra i 40 e i 45 milioni di euro, può convincere il Lipsia a lasciar partire il ragazzo che è un classe 2005 che in mano a Conte può definitivamente esplodere.

Non resta che attendere l’evolversi della trattativa ma negli ambienti di mercato trapela ottimismo sul buon esito dell’affare.