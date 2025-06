Napoli, Conte ha scelto il difensore: arriva dall’Atalanta

Il ds Manna cercherà di accontentare subito Antonio Conte. Dopo Marianucci e Kevin De Bruyne, spunta un nuovo intreccio di calciomercato con l’Atalanta per sognare in grande

Un nuovo affare suggestivo da Bergamo in vista della prossima stagione. Conte sarà accontentato dal presidente De Laurentiis: ha ottenuto garanzie importante per una campagna acquisti da sogno. Nei primi giorni di giugno sono già arrivati due innesti di spessore: da una parte il giovane difensore Luca Marianucci, mentre dall’altro il sogno diventato realtà Kevin De Bruyne.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare sempre di più la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un nuovo intreccio suggestivo con l’Atalanta: l’allenatore del Napoli lo vorrebbe a tutti i costi per ambire a grandi palcoscenici. Il presidente De Laurentiis cercherà di vendere il prima possibile Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano non vede l’ora di iniziare una nuova avventura dopo il prestito al Galatasaray. La sua cessione finanzierebbe anche altri colpi in entrata: scopriamo tutte le novità con il club bergamasco per un nuovo affare in difesa.

Calciomercato Napoli, intreccio con l’Atalanta: la valutazione del difensore

Una nuova voglia in ottica futura per mettere a segno un nuovo affare funzionale alle idee di calcio dell’allenatore del Napoli. Conte ha già deciso per il nuovo difensore del futuro: spunta fuori tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere di Bergamo, Conte già ha scelto il nuovo difensore per la prossima stagione. L’allenatore del Napoli vorrebbe subito chiudere per l’affare Hien, valutato dal club bergamasco per ben 30 milioni. Nel mirino c’è anche Giorgio Scalvini, reduce dal doppio infortunio (prima al ginocchio e poi alla spalla).

Il difensore svedese, classe 1999, è la prima scelta di Conte per rinforzare la retroguardia azzurra: nelle ultime stagioni è cresciuto davvero tanto sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Hien potrebbe essere il prossimo colpo del Napoli per ambire a grandi palcoscenici: molto bravo in marcatura, ha messo in difficoltà i migliori attaccanti della Serie A. Riesce a tenere botta al contatto fisico, ma è migliorato anche sotto il profilo tecnico con la prima costruzione più fluido rispetto al passato.

L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che vorrebbe così chiudere subito per il nuovo colpo in difesa. Ecco la soluzione immediata, ma l’Atalanta continua a fare muro come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere di Bergamo.