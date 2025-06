Sfuma la pista Beukema: il Napoli anticipa il Milan per il difensore

L’obiettivo numero uno del Napoli per la difesa era Sam Beukema del Bologna, ma qualcosa nei discorsi con i rossoblù è andata storta.

Stando alle ultime notizie, infatti, le parti si potrebbero allontanare dopo l’ultima offerta presentata dal club partenopeo per lo svizzero. Il presidente Saputo non ha esitato a rifiutarla, quasi offeso perché ben lontana rispetto a quelle che erano le sue richieste iniziali.

I rapporti tra le parti si sarebbero dunque leggermente incrinati, con il Napoli che per evitare di restare senza difensore sarebbe tornato sulle tracce di un centrale già seguito in passato e che oggi è un obiettivo dichiarato del Milan.

Sfuma la pista Beukema per il Napoli

Il Napoli era forte su Sam Beukema del Bologna, difensore che nella passata stagione ha dimostrato di avere la leadership e le qualità per guidare, in alcune occasioni anche da solo, una difesa. Ed è proprio questo quello che avrebbe attratto Antonio Conte, deciso a portarlo in azzurro per rinforzare e completare il proprio reparto arretrato.

In questi giorni si è addirittura parlato di un accordo verbale tra il calciatore ed i campioni d’Italia, ma quello che manca è il più importante ovviamente, ovvero quello tra le due società. Il Bologna parte da una base fissa altissima, mentre il Napoli si è spinto fino e non oltre i 30 milioni di euro.

Scrivono i colleghi de La Repubblica, edizione Bologna, che quest’offerta è stata immediatamente rifiutata dal presidente Joe Saputo, che di questo passo potrebbe anche pensare di trattenere per almeno un’altra stagione Beukema, che nonostante tutti gli interessamenti di queste settimane non ha mai espressamente dichiarato di voler lasciare Bologna per compiere il definitivo salto di qualità in carriera, cosa che ovviamente farebbe approdando al Napoli.

Il Napoli pensa ad un altro difensore

Il Napoli per Sam Beukema ci ha provato, ma alle condizioni di Joe Saputo difficilmente l’operazione sarebbe potuta andare in porto. Ed infatti il presidente del Bologna ha avuto il coraggio di rifiutare l’ultima ricca offerta dei partenopei, che per andarsi a rinforzare in difesa potrebbero adesso soffiare un obiettivo al Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, non è da escludere che il Napoli possa tornare forte su Jakub Kiwior, centrale polacco oramai ai margini del progetto tecnico dell’Arsenal. L’ex Spezia piace tanto sia ad Antonio Conte che al direttore sportivo Giovanni Manna, che in questi giorni potrebbe allacciare i contatti con Londra per capire la fattibilità di un’operazione assolutamente non proibitiva.