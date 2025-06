Svolta Anguissa: il centrocampista ha deciso

A novembre spegnerà 30 candeline ma fisicamente è al top della forma. La rinascita è avvenuta con Antonio Conte che è riuscito a recuperare un vero e proprio talento come Anguissa che adesso sta ragionando riguardo il suo futuro a Napoli.

Le prossime settimane saranno decisive per il calciatore camerunense che ha ricevuto delle offerte importanti dall’Arabia Saudita. Il club di Aurelio De Laurentiis, che a rinforzato il centrocampo con l’arrivo di De Bruyne, sta facendo delle valutazioni anche riguardo l’erede di Anguissa.

Serve, infatti, un centrocampista con delle caratteristiche specifiche che si avvicina al giocatore africano, che anche in questa stagione è stato uno dei migliori della squadra azzurra.

L’arrivo di Conte ha aiutato tanto Anguissa che si è specializzato anche sotto porta. Intanto, ecco nuovi aggiornamenti in merito alla scelta del calciatore.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione in merito al futuro di Zambo Anguissa a Napoli. Dopo aver chiesto un adeguamento dello stipendio a De Laurentiis, quasi il doppio di quanto guadagna attualmente, l’entourage ha iniziato a raccogliere le offerte provenienti dalla Premier League ma soprattutto dall’Arabia Saudita.

Intanto, per cautelarsi, la società azzurra ha deciso di puntare sul centrocampista del Milan Musah che è stato scelto direttamente da Conte.

Calciomercato Napoli: Anguissa ai saluti?

Ci sono delle novità relative al futuro del calciatore che è pronto a fare le valigie in vista della prossima stagione.

Le vie del mercato, però, talvolta sono davvero infinite e possono regalare tante sorprese. Ecco perché, in queste ore, ha preso di nuovo corpo l’ipotesi di una permanenza in azzurro di Zambo Anguissa.

Infatti, non è più scontato l’addio del calciatore camerunense che potrebbe proseguire la usa esperienza a Napoli.

Anguissa resta a Napoli?

Non è così scontato l’addio dal Napoli di Frank Anguissa. Infatti, ad oggi nessun club si è fatto avanti per il giocatore. L’ipotesi Arabia Saudita è quella che più affascina il calciatore che sta ragionando in merito alla proposta dell’Al Qadsiah.

Ma non ci sono certezze in merito al via libera del centrocampista che dovrà prendersi il giusto tempo a disposizione prima di decidere cosa fare, se proseguire o lasciare Napoli nel corso di questo mercato estivo 2025.

Da parte di Conte c’è tutto l’interesse a conoscere le valutazioni che dovrà fare Anguissa, anche perché in caso d’addio servirà un nuovo centrocampista. Le prossime settimane saranno importanti e si capirà meglio la scelta del giocatore.