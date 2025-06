Lookman al Napoli: si fa a due condizioni, l’Atalanta ha già detto sì

Dopo Kevin De Bruyne l’altro grande colpo dell’estate di calciomercato del Napoli dovrebbe essere Ademola Lookman.

Aurelio De Laurentiis è letteralmente impazzito, forte anche dei ricchi ricavi delle cessioni di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratkshelia. Piazzato l’attaccante nigeriano, con i 70 e passa milioni incassati il presidente del Napoli affonderà il colpo decisivo e definitivo su Ademola Lookman, che dopo aver scritto la storia dell’Atalanta in finale di Europa League con quella tripletta, potrebbe compiere un ulteriore step nella sua carriera mettendosi al servizio di Antonio Conte e del club campione d’Italia.

Ovviamente la Dea vorrebbe evitare di rinforzare una diretta concorrente e rivale, ma a due sole condizioni l’affare si farà.

Lookman al Napoli: l’Atalanta ha già detto sì

Ademola Lookman potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli in questo calciomercato. Al momento il club campione d’Italia non si è ancora ufficialmente seduto al tavolo delle trattative con l’Atalanta per parlare del nigeriano, ma la sensazione è questa cosa succederà nell’arco dei prossimi giorni dopo che l’11 bergamasco ha dato massima disponibilità al trasferimento in azzurro.

Dal canto suo la Dea preferirebbe cedere Lookman all’estero, tipo in Premier League, ma nel momento in cui venissero soddisfatte tutte le loro richieste, ecco i Percassi chiuderebbero un occhio. A fronte di questo il Napoli starebbe lavorando per cercare di accontentare tutte le parti in causa, così da riuscire a rinforzarsi con uno dei calciatori migliori del nostro campionato, che in coppia con Romelu Lukaku potrebbe fare ancora meglio.

Ma quali sono le richieste di cui stiamo parlando? Stando a quanto riportato dal collega Alfredo Pedullà, una di queste riguarderebbe il fatto che l’Atalanta non prenderà in considerazione contropartite tecniche nell’affare Ademola Lookman. Se dunque il Napoli stava pensando di intraprendere questa strada, è meglio che la cambi prima che sia troppo tardi.

L’affare Lookman si chiuderà a queste due condizioni

Il Napoli chiuderà l’affare Lookman nel momento in cui riuscisse ad accontentare le due condizioni imposte dall’Atalanta. La prima è quella che riguarda le contropartite tecniche, mentre la seconda? La seconda è sicuramente quella più importante, oltre che delicata, dato che stiamo parlando del lato economico di questa trattativa.

Stando ad Alfredo Pedullà, infatti, per Ademola Lookman la Dea non ha intenzione di ascoltare offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra importante per un calciatore che l’anno prossimo compirà 28 primavere. Le condizioni base sono state svelate, adesso la palla passerà fra i piedi del Napoli che dovrà decidere come e soprattutto se muoversi per il nigeriano, da sempre uno dei più grandi desideri di mercato del presidente Aurelio De Laurentiis. Staremo a vedere.