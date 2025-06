Napoli, De Laurentiis convince l’Atalanta: si chiude con lo scambio

Ha trovato il modo per convincere l’Atalanta, Aurelio De Laurentiis, che scende in campo per chiudere il colpo.

Il patron del Napoli, seppur fidandosi apertamente del suo Giovanni Manna, starebbe trattando in prima persona le cose con la famiglia Percassi per il trasferimento dall’Atalanta al Napoli di uno dei gioielli resi grandi dalla Dea e da Gian Piero Gasperini.

Senza Gasperini, molti dei calciatori che hanno fatto bene con lui si interrogano sul domani agli orobici oppure no. E tra questi c’è chi ha vissuto anni importanti all’Atalanta, fino alla vittoria dell’Europa League, oltre alla cavalcata che ha portato l’Atalanta ad insediarsi tra i top club italiani. Per convincere l’Atalanta, De Laurentiis, è sceso in campo “portandosi dietro” il cartellino di uno dei suoi titolari, al fine di convincere l’Atalanta a mollare la presa. Un calciatore che convinceva Gasperini e convincerebbe anche Ivan Juric.

Napoli, scambio con l’Atalanta: scende in campo ADL

A svelare l’opzione dello scambio, per l’operazione sulla quale sta lavorando in prima persona Aurelio De Laurentiis per il Napoli, è Tuttosport.

Il quotidiano piemontese ha svelato infatti della possibilità di veder realizzato il colpo sul quale sta lavorando il Napoli, attraverso la proposta dello scambio tra cartellini. La Dea ha sparato alto sulle cifre per Ademola Lookman ed è per questo che De Laurentiis potrebbe scegliere di sacrificare un titolare per prendere il nigeriano.

Il Pallone d’Oro africano arriverebbe al Napoli per sostituire direttamente Raspadori. Jack andrebbe all’Atalanta, con Lookman che farebbe da doppia soluzione. Sia come soluzione per il 3-5-2 che come opzione per l’eventuale attacco a tre in un 4-3-3 di Antonio Conte.

Le cifre del conguaglio e i dettagli dello scambio per il Napoli

Dovesse accettare la proposta, l’Atalanta, lo farebbe soltanto per 20-25 milioni di euro per Lookman, assieme al cartellino di Raspadori. Questo perché, secondo le valutazioni dell’Atalanta, il valore economico di Ademola si aggirerebbe attorno ai 60 milioni di euro. Il Napoli che invece ha voglia di calare le pretese economiche, punta su un’operazione da 15 milioni massimo più Raspadori per Lookman.

Cifre diverse, ma sulle quali punta forte il Napoli nel suo affare al ribasso perché tocca considerare l’età dello stesso Lookman che sì, è nel vivo della sua carriera, ma non è più un giovanissimo. Più vicino ai 30 che ai 22-23 anni, al contrario di Raspadori che è un classe 2000 e i suoi 26 anni li compirà il prossimo anno. Insomma, differenze di età che nel calcio hanno peso. Così come l’esperienza e le qualità che sicuramente, anche per Jack, ormai non mancano. Tutto sarà chiarito con ADL che spinge forte e vuole accontentare Conte sull’affare Lookman.