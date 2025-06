Napoli: il Barcellona lo scarica, arriva con lo sconto

I partenopei devono andare a rinforzare la rosa per rendere la squadra sempre più forte e completa. E dai catalani c’è una grande occasione

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Antonio Conte ha chiesto nei diversi summit di poter alzare il livello della squadra e per questo motivo non ci resta che attendere l’inizio della sessione per avere un quadro più chiaro su come i partenopei si andranno a muovere per dare al tecnico leccese i giocatori richiesti negli incontri avuti con la stessa società.

E attenzione alla possibilità di un calciatore dal Barcellona. Secondo le informazioni di El Gol Digital, i catalani starebbero ragionando sulla cessione del giocatore per guadagnare i soldi giusti da reinvestire in entrata e il Napoli sarebbe pronto a ragionare sulla possibilità di andare a il calciatore nel prossimo calciomercato. È una possibilità da tenere in considerazione e a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: via dal Barcellona, si chiude subito

Il Napoli è pronto a rinforzare la rosa con l’obiettivo di andare a dare a Conte una squadra già pronta. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e quindi bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà provare a chiudere una operazione simile.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, il Barcellona è pronto a dare il benservito a Fermin Lopez e il Napoli potrebbe ragionare sulla possibilità di andare a chiudere una operazione di calciomercato simile per riuscire a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. E per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione e se si potrà chiudere una operazione simile.

Per il momento non c’è una trattativa in corso visto che il Napoli sembra avere altre priorità e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se l’opzione Fermin Lopez per i partenopei diventerà davvero concreta di calciomercato.

Mercato Napoli: Fermin Lopez nuovo obiettivo?

Il Napoli potrebbe ragionare sulla possibilità di andare a prendere Fermin Lopez nel prossimo calciomercato visto che ad oggi non c’è nessuna trattativa in corso.

Per adesso si è nel campo delle ipotesi e vedremo se alla fine sarà possibile chiudere una trattativa simile oppure si andrà a prendere un calciatore differente da quello di Fermin Lopez.