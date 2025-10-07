Lukaku, c’è la data del rientro ma lo hanno già tagliato fuori: prossima squadra inevitabile

Il belga spera di seguire la tabella di marcia, intanto è stato svelato il ritorno a fine ottobre ma c’è un rischio grosso

Il Napoli chiude questo primo capitoletto della sua stagione con la vetta della classifica, in coabitazione con la Roma. Gli azzurri hanno battuto il Genoa, anche se non senza fatica, andando addirittura in svantaggio per il gran gol di Ekhator. La reazione della squadra di Conte è stata però rabbiosa e dopo il pareggio di Anguissa hanno trovato altri due gol, di cui uno annullato. Entrambi portavano la firma di Rasmus Hojlund, arrivato a quota 4 reti in 6 partite tra campionato e Champions.

Tre di queste sono state decisive, perché oltre a quella col Genoa c’è stata la doppietta che ha ribaltato lo Sporting settimana scorsa. L’intesa con De Bruyne si sta affinando sempre di più ed è diventata addirittura una specie di meme. Fino ad ora, insomma, il piano di emergenza all’infortunio di Lukaku si sta dimostrando azzeccato. Anche se ovviamente la stagione è lunga. I tifosi già pregustano l’abbondanza e l’esplosività del pacchetto dei centravanti quando rientrerà anche Lukaku e si aggiungerà al danese e a Lucca.

Ma, appunto quando tornerà Big Rom? A fare chiarezza è stato il giornalista di ‘Het Laatste Nieuws’ Geert Lambaerts: “Lukaku ha scelto di fare la terapia conservativa, seguendo il consiglio del suo fisioterapista, che non riteneva necessaria l’operazione. Secondo le mie informazioni per fine ottobre Romelu tornerà a Napoli. Potrebbe tornare ad allenarsi a novembre e puntare a un ritorno in campo a dicembre”.

Lukaku, obiettivo rientro a dicembre. Rambaudi: “Con Hojlund in panchina”

Abbiamo quindi dei tempi un po’ più definiti, almeno una speranza, per Lukaku. “Questo è l’obiettivo, anche se nessuno ne è sicuro. Ma c’è fiducia che si possano rispettare i tempi, che normalmente dovrebbero vederlo di nuovo in campo a dicembre”, continua Lambaerts a ‘Radio Napoli Centrale’. Di certo poi bisognerebbe capire quanto gli occorrerà per tornare a una certa condizione, soprattutto per uno con il suo fisico e la mole di muscoli.

E poi bisognerà vedere anche lo stato di forma e la verve dello stesso Hojlund, che ha già conquistati parecchi addetti ai lavori. O ex, come Roberto Rambaudi che su ‘Televomero’ ha evidenziato tutta la sua ammirazione per il danese tanto da preferirlo come titolare anche a Big Rom. “Per me questo Hojlund è insostituibile e giocherebbe titolare anche con Lukaku nella miglior condizione. Poi sarei curioso di sapere quanti palloni e quanti tocchi chiave fa nel corso dell’azione”.

Bene per il Napoli, ma anche il belga dovrà magari riconquistarsi il posto, in un momento che può essere anche di riflessione sul futuro. Infatti lo stesso Lombaerts ha detto la sua anche su questo: “L’Anderlecht lo aspetta, ma non credo che il momento sia la prossima stagione. Penso che giocherà almeno un’altra stagione in Italia, forse ancora a Napoli”. Ma nulla si può dare per scontato.