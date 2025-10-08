Marianucci senza un occhio in allenamento: immagini sorprendenti, cosa è successo

Tifosi spiazzati dalle foto che stanno circolando in queste ore

Le immagini dell’allenamento stanno spopolando sul web e su tutti i social. Tra i protagonisti c’è anche il giovane difensore del Napoli, Luca Marianucci.

Attualmente l’ex Empoli è impegnato con l’Under 21 di Silvio Baldini. In vista della gara contro la Svezia valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria, il CT degli azzurrini ha fatto svolgere ai suoi un allenamento molto particolare: come mostrano le immagini, i calciatori si sono esercitati con una apposita benda che copriva uno dei due occhi e, successivamente, con un braccio bloccato.

Under 21, perché Baldini ha fatto allenare i giocatori con un occhio bendato

Le foto dei calciatori semi-bendati ha scatenato l’ironia dei tifosi, ma in realtà un allenamento di questo tipo ha uno scopo ben preciso: migliorare la visione periferica, l’equilibrio nonché la coordinazione dell’atleta.

A quanto pare Baldini si ispira agli allenamenti dei pugili, e sedute per migliorare la qualità periferica e l’equilibrio le ha già fatte nel corso delle sue precedenti esperienze, a Pescara e Catania. In realtà, allenarsi con un occhio bendato e/o un braccio bloccato è pratica comune anche in altri Paesi, soprattutto in Spagna.