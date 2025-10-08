Pazza idea Neymar-Napoli: la decisione del club

Spunta un clamoroso retroscena di calciomercato riguardante l’asso brasiliano ora al Santos. Alla fine è saltato tutto

Il Napoli è arrivato alla seconda sosta stagionale col primato in classifica in coabitazione con la Roma di Gasperini e si prepara a lavorare con i calciatori rimasti a Castel Volturno.

La folta truppa di nazionali è infatti in giro per il mondo e Antonio Conte si ritrova a lavorare col materiale a disposizione, il tutto senza dimenticare i problemi fisici occorsi sia a Politano che a Lobotka nella gara vinta contro il Genoa.

Al netto delle vicende di campo la sosta è utile anche per fare il punto sul mercato futuro, ma in questo caso anche passato. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ racconta di un clamoroso retroscena riguardante Neymar jr.

L’asso brasiliano è tornato al Santos, eppure c’è stata una fase in cui il suo nome sarebbe stato accostato in maniera piuttosto importante anche al club di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, suggestione Neymar: il sogno poi svanito

Stando a quanto evidenziato dalla rosea il Napoli avrebbe pensato di ingaggiare proprio Neymar nei mesi scorsi.

La pazza idea nasce a gennaio e galleggia intorno ai lidi partenopei fino al mese di maggio per poi tramontare a margine del periodo della festa scudetto, optando per cavalcare un altro tipo di strategia. Il club ha deciso di puntare forte su Kevin De Bruyne creando gli attuali fab four, e un quinto elemento di spicco avrebbe potuto minare situazioni relative all’equilibrio.

Il Napoli e Neymar sono stati più che una fascinazione, con la vicenda che ha portato ad evidenti riflessioni. Alla fine però il matrimonio non si è concretizzato, con la squadra di Conte che è stata puntellata sotto un’altra luce.