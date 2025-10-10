Ansia Conte, allarme McTominay: brutte notizie dalla nazionale

In casa Napoli si è aperto un autentico caso, quello legato al centrocampista scozzese. Non arrivano buone notizie dalla sosta

Il Napoli ha urgente bisogno di ritrovare il miglior McTominay per fare quel salto di qualità definitivo che consentirebbe alla squadra di Conte di competere al top in ogni competizione.

L’MVP della passata stagione di Serie A sembra ancora opaco e ben al di sotto del suo enorme potenziale. Un solo gol alla prima giornata contro il Sassuolo appare decisamente troppo poco per un calciatore del suo livello, che sembra aver patito più del dovuto il cambio modulo e il posizionamento differente sul terreno di gioco.

In queste settimane si è parlato tantissimo del sistema di gioco adottato da Conte per implementare la convivenza tra i fab four del centrocampo. Lo scozzese appare ad oggi l’unico al di sotto delle sue normali performance e in molti hanno ricondotto proprio al nuovo abito tattico il calo di McTominay.

L’ex United però prima della sosta contro il Genoa ha avuto una chance anche nel 4-3-3 ma la sua serata è stata tutt’altro che da ricordare. Conte e i tifosi speravano quindi che la sosta con la sua Scozia potesse restituire al numero 8 la verve dei giorni migliori.

Napoli, McTominay fantasma anche in nazionale: Conte attende la sua miglior versione

McTominay non appare quindi nella sua forma migliore ma anche la gara di ieri sera con la Scozia non ha dato segnali incoraggianti.

La sua nazionale ha vinto con un secco 3-1 contro la Grecia, ma la prova personale dell’azzurro non è stata delle più appariscenti.

Per il ‘Daily Record’ la sua serata è da 6, ma non arrivano i sussulti sperati: “È spesso il talismano della squadra, ma stavolta è stato l’uomo invisibile per un’ora di gioco. Ha avuto maggiore influenza nel finale di partita”.

Un commento che evidenzia come anche in nazionale McTominay non abbia proposto la miglior versione di se stesso, quella dominante che ha impressionato la passata stagione e che Conte spera di ritrovare presto per scongiurare l’allarme.