Napoli Allegri firma domani ed incontra il ds Manna

Napoli Allegri domani chiude il rapporto con il Milan e firma con il Napoli: già pronta la prima richiesta di mercato nel summit con il ds Manna

E finalmente arrivò il giorno di Max Allegri. il tecnico ha ormai trovato l’accordo per la risoluzione con il Milan; mancano pochissimi dettagli, le parti sono molto vicine e domani arriverà la separazione definitiva tra il club rossonero ed il tecnico livornese dopo una sola stagione.

Un passaggio fondamentale prima di apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Napoli. Max sembra proprio che già domani possa firmare per poi incontrare il ds Manna per un primo summit di mercato. Non è un mistero che Max valuti la rosa molto competitiva ma al contempo siano necessari alcuni ritocchi viste anche le possibili partenze.

Ed in primis sembra certa la richiesta di Adrien Rabiot per il centrocampo e Mario Gila per la difesa, con il francese che andrebbe a sostituire il partente Anguissa.