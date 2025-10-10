Scatta l’allarme al Napoli: “Deve ancora abituarsi agli allenamenti di Conte”

Non è entrato nelle grazie del tecnico: utilizzato col contagocce, ha poco spazio al momento nel Napoli

C’è ancora un oggetto misterioso nel Napoli di Antonio Conte, che ha ritrovato la vetta della classifica prima della sosta di ottobre in condominio con la Roma.

Stiamo parlando di Noa Lang, che non è ancora entrato nei meccanismi del tecnico salentino. Solo 51 minuti in campo finora per l’ex PSV Eindhoven tra campionato e Champions League, con nessuna presenza da titolare in questo avvio di stagione.

Sul 26enne olandese c’erano altre premesse questa estate, quando il Napoli aveva sborsato 25 milioni di euro per portarlo alla corte di Conte. Al momento però il classe ’99 è stato impiegato con il contagocce dal tecnico campione d’Italia e sta faticando a ritagliarsi uno posto al sole nello scacchiere azzurro.

Napoli, caso Noa Lang: “Non convince Conte”

Poco spazio quindi per Noa Lang, attualmente scivolato nelle retrovie delle gerarchie di Antonio Conte nella rosa del Napoli.

Sulla questione in merito all’olandese è intervenuto l’allenatore Paolo Specchia: “Lo conoscevo da prima dell’arrivo a Napoli. È un giocatore che ruba l’occhio e ha numeri. Ma forse a livello di gamba non convince ancora Conte. Inoltre viene da una realtà in cui a livello fisico si lavora molto meno. Ecco perché si spiega la lentezza del suo inserimento. Ma lui è un giocatore rapido, che deve abituarsi alla fatica e all’intensità degli allenamenti di Conte“, spiega Specchia sulle frequenze di ‘Radio Napoli Centrale’.

Specchia prosegue sul momento del Napoli e le scelte di Conte: “Gli infortuni possono creare occasioni per trovare nuove opportunità e Conte ha dimostrato di saper fronteggiare bene le assenze. La mancanza di Lobotka sarà mal digerita da Conte perché è un giocatore che dà equilibrio e stabilità. Secondo me la sua assenza viene un po’ sottovalutata. Col nuovo modulo lo slovacco si alza e si abbassa dando imprevedibilità. L’inserimento di Gilmour può dare spazio a Neres a destra, ma anche a Lang dall’altro lato, oppure Spinazzola che oggi dà molte garanzie”.