Nuova trattativa Galatasaray-Napoli: può raggiungere subito Osimhen

Dalla Turchia sono sicuri: il Galatasaray è interessato ad un titolarissimo del Napoli, che può raggiungere subito Osimhen

Si apre un nuovo capitolo della saga Napoli-Galatasaray. L’asse con Istanbul può incendiarsi nuovamente a detta dei media turchi. Secondo Futbol Arena, infatti, il Galatasaray sarebbe fortemente interessato alle prestazioni di Frank Anguissa, titolarissimo del Napoli di Conte.

Il centrocampista camerunense ha già segnato due gol importantissimi contro il Cagliari e il Genoa. Entrambi al Maradona. Già in estate sembrava dovesse dire addio, prima del doppio ritiro in Trentino e in Abruzzo. Sul ragazzo c’era il Fenerbahce. Oltretutto, il suo contratto era entrato in scadenza, ma il Napoli ha prontamente esercitato l’opzione presente nel contratto fino ad estenderlo al 2027.

Anguissa, tra rinnovo e sirene turche

Addirittura, ora il club azzurro sarebbe pronto a rinegoziare l’accordo con Anguissa. Non è un mistero, infatti, che Manna stia lavorando da mesi per accontentare le richieste del calciatore. Frank si trova bene in azzurro. È una pedina centrale, è l’idolo di tanti tifosi. È il cuore del centrocampo del Napoli. La dirigenza vorrebbe aumentare lo stipendio del giocatore, adeguarlo ai top player presenti in rosa, e allungare la permanenza fino al 2028.

Mentre la trattativa è in corso, il Galatasaray ha messo però nel mirino il centrocampista che in inverno lascerà l’Italia per la Coppa d’Africa. Vedremo se Anguissa raggiungerà il suo ex compagno di reparto Osimhen o firmerà ancora con il Napoli per smentire qualsiasi tipo di rumors.