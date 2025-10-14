Rifiutate quattro offerte: pronta la firma con il Napoli

Accordo a un passo con un altro big: Antonio Conte può esultare

Dopo Rrahmani, tocca a Frank Anguissa. Oltre al difensore kosovaro, il Napoli accelera per il rinnovo di contratto del centrocampista camerunese.

La trattativa tra le parti procederebbe spedita e l’ex Fulham è sempre più vicino al prolungamento con la società campione d’Italia come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Anguissa resta un perno della formazione di Antonio Conte e si legherà al Napoli per altre tre stagioni, con il giocatore al momento sotto contratto fino al 2027.

Calciomercato Napoli, Anguissa vicino al rinnovo: tutti i dettagli

Già in estate il Napoli – sotto la pressione di Conte – aveva rimandato al mittente le offerte per Anguissa, con lo stesso centrocampista che aveva declinato due ricche proposte provenienti dall’Arabia Saudita, oltre al corteggiamento di Sunderland e Monaco.

Forte la volontà quindi di entrambe le parti si proseguire il matrimonio fino al 2030, con Anguissa che sarà premiato anche con un ritocco dell’ingaggio intorno ai 4 milioni netti a stagione. Il camerunese resta un elemento centrale del Napoli di Conte e in questo avvio di stagione ha già collezionato 8 presenze in tutte le competizioni, condirete da 2 reti e due assist.