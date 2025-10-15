Calciomercato Napoli, un Bidon a gennaio per Conte

Nome nuovo per la sessione invernale di mercato. De Laurentiis ci fa un pensiero, ma c’è tanta concorrenza

Mai soddisfatto. Una delle caratteristiche di Antonio Conte è quella di non accontentarsi mai. Sul campo così come sul mercato. Forse anche per questo è un allenatore così vincente. La scorsa estate il Napoli ha fatto una campagna acquisti molto importante, spendendo 150 milioni di euro.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rinforzato la rosa in ogni reparto, rendendola competitiva per il doppio impegno tra Serie A e Champions League (in attesa di giocare anche in Coppa Italia e Supercoppa Italiana). Senza dimenticare che ha reagito prontamente all’infortunio di Lukaku, andando a prendere Hojlund dal Manchester United. Ma questo non vuole dire che a gennaio il club partenopeo resterà a guardare, anzi.

Napoli, idea Bidon: concorrenza da Premier League e Arabia Saudita

Il Napoli continua a corteggiare Juanlu Sanchez, Norton-Cuffy e Kayode per il ruolo di esterno di destra. E poi si continua a cercare il vice Anguissa: il primo nome sulla lista resta quello di Mainoo, ma i Red Devils sono disposti a cederlo soltanto in prestito secco, senza diritto di riscatto. Ecco perché gli azzurri valutano delle alternative.

A tal proposito, secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano ‘UOL Sport’, il Ds Manna avrebbe messo gli occhi su Breno de Souza Bidon. Si tratta di un centrocampista paulista di 20 anni che milita attualmente in patria con il Corinthians, che lo valuta già una ventina di milioni di euro. Il Napoli dovrà fare i conti con la concorrenza di club inglesi come il Wolverhampton e i due Manchester, oltre a quelli sauditi e allo Zenit San Pietroburgo.