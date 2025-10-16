È proprio InContentabile: telefonata al big dell’Inter per gennaio

Il tecnico leccese vuole un Napoli protagonista anche nel mercato invernale

Ripetersi è sempre difficile, lo sa bene Antonio Conte che non a caso questa estate ha preteso da De Laurentiis altri massicci investimenti per alzare ulteriormente il livello della rosa del Napoli. E per allargare la schiera dei titolari in previsione del doppio impegno campionato e Champions. Ma anche perché, per l’appunto, tornare a vincere non sarà una passeggiata.

Conte sta attento a tutto, soprattutto per lui i dettagli fanno la differenza. L’allenatore leccese vuole dare meno spiragli possibili alle dirette avversarie, per questo lo preoccupano non poco i tanti infortuni, specie i problemi in difesa con Buongiorno su tutti dimostratosi fragile quanto un cristallo. Come provare a risolvere? Non c’è altra strada, parafrasando mezzo motto dell’ex Spalletti: fare nuovamente ricorso al calciomercato.

Se nel gennaio di un anno fa il Napoli fu soggetto passivo nella finestra invernale, indebolendosi – perlomeno sul piano sportivo, anche se alla fine lo Scudetto è arrivato comunque – con la cessione di un certo Kvaratskhelia, ecco che stavolta potrebbe essere uno dei grandi protagonisti. Buongiorno non dà garanzie, Rrahmani non più dell’ex Torino e Beukema deve ancora inserirsi completamente negli schemi. E se l’alternativa si chiama ancora Juan Jesus… Insomma, la sirena sta già suonando: urge un nuovo centrale.

Regali di Natale a gennaio per Conte: de Vrij e Juanlu

A tal proposito, Conte potrebbe scorrere la sua rubrica fermandosi alla D: D come de Vrij, tra i pilastri della sua Inter che nel 2021 si aggiudicò lo Scudetto. 34 anni a febbraio, eppure l’olandese si dimostra ancora all’altezza tutte le volte che Chivu lo manda in campo. Neanche la Nazionale se ne priva, sarà di sicuro ai prossimi Mondiali. De Vrij è in scadenza a giugno, i prossimi saranno probabilmente anche gli ultimi con la maglia nerazzurra.

Ma occhio a Conte, che con una telefonata, del tipo “Stefan vieni subito al Napoli, qui sarai di nuovo un titolare fisso”, potrebbe cambiare i piani del classe ’92. Una mano a Manna e soci potrebbe darla Federico Pastorello, agente fidato del club azzurro nonché rappresentante dello stesso de Vrij. L’ostacolo principale sarebbe l’Inter, anche se con Oaktree non si fanno più ‘prigionieri’. 34enne e in scadenza, se il Napoli dà qualcosa per il cartellino, il fondo potrebbe anche ordinare a Marotta e soci di darlo via.

Non solo un centrale, de Vrij o chi per lui, Conte vuole anche un rinforzo sulla corsia destra. Il nome in cima alle preferenze sarebbe sempre quello di Juanlu del Siviglia, trattato per un’estate intera ma alla fine non preso. Fonti autorevoli danno il Napoli ancora forte sullo spagnolo di 22 anni, il cui desiderio – non è un mistero – è quello di raggiungere Conte, l’allenatore che può dare una svolta definitiva alla sua carriera.