Il club ha detto sì, Insigne pronto a tornare: le cifre dell’accordo

L’ex capitano del Napoli è svincolato dallo scorso luglio

Tre anni e cinque mesi fa l’ultima partita di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli: 22 maggio 2022, avversario lo Spezia. Fu anche l’ultima in Serie A, mentre l’addio al ‘Maradona’ ex San Paolo si consumò una settimana prima: il 15 maggio, con il 3-0 inflitto al Genoa: il classe ’91 realizzò su rigore il secondo dei tre gol, chiudendo l’annata con 11 reti e 9 assist in 32 partite

Insigne lasciò Napoli e l’Italia per trasferirsi in Canada, da svincolato, con un contratto da circa 10 milioni a stagione. In Nord America, lontanissimo dal suo Paese e soprattutto dalla sua amata città, non è riuscito a lasciare il segno. Anzi è difficile trovare qualcuno, un dirigente o un tifoso del Toronto Fc felice dell’esperienza di Insigne con la maglia dei ‘Reds’, al di là del discreto bottino di 19 gol e 16 assist in 76 partite. Meglio Bernardeschi, se proprio si vuol infierire su di lui…

Da quando è svincolato, luglio scorso, ma probabilmente anche da molto prima Insigne coltiva il desiderio di far ritorno a casa. Proprio al Napoli sarebbe come realizzare un altro sogno, ma le porte del club azzurro sono chiuse a tripla mandata per lui. Siccome non ci piace vendere sogni, ma solide realtà (Roberto Carlino ci perdonerà), ecco che l’unica opzione concreta e che lo stuzzica rimane quella della Lazio di Maurizio Sarri, il tecnico a cui è rimasto più legato.

Sarri continua a spingere per Insigne: firma a novembre a una condizione

Un legame forte e soprattutto reciproco, tanto che l’allenatore toscano si è speso in prima persona per l’ingaggio del 34enne. Il matrimonio che non è stato possibile celebrare in estate, potrebbe farsi a breve stando alle indiscrezioni de ‘Il Messaggero’. Per il quotidiano romano, notoriamente molto vicino ai biancocelesti, Insigne potrebbe firmare già il prossimo mese di novembre, a patto che dica sì a uno stipendio inferiore a 1,3 milioni netti.

In caso contrario, dovrebbe aspettare metà dicembre, “quando la nuova commissione sui conti dei club valuterà il bilancio della Lazio e l’eventuale inserimento di 12-13 milioni di crediti da diritti TV, oltre a un possibile nuovo sponsor che potrebbe fruttare 5 milioni alle casse della società”.