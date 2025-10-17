Hojlund al posto di Lautaro: addio Napoli, doppio affare choc dell’Inter

Il danese è stato un obiettivo concreto dei nerazzurri prima dell’esplosione di Pio Esposito

Hojlund-Lautaro, un intreccio a dir poco clamoroso ma possibile, stando alle ultime indiscrezioni, nel prossimo calciomercato estivo. Chi parte e chi arriva, ma di mezzo c’è il Napoli. Ci sono soprattutto De Laurentiis e Antonio Conte, per cui l’esito è tutt’altro che scontato.

Parte, o meglio partirebbe tutto dall’interista, che a detta di alcune fonti ispaniche è finito di nuovo nel mirino del Barcellona. I blaugrana si stanno muovendo alla ricerca di un degno erede di Robert Lewandowski, al quale potrebbe non essere rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Per il 37enne polacco si ipotizza un possibile futuro al Milan…

Il Barça vuole un big, un numero 9 di altissimo spessore per rimpiazzare l’ex Bayern. E uno dei nomi caldi, secondo questi rumors, sarebbe proprio quello del numero 10 e capitano dell’Inter. In scadenza nel 2029, il bomber di Bahia Bianca è legatissimo alla maglia nerazzurra, ma il Barcellona è il Barcellona. Il sogno di tutti i calciatori, Lautaro non escluso. Chiaro, però, che servirebbe un’offerta molto pesante per far vacillare l’Inter. Quanto? Almeno un’ottantina di milioni, e sappiamo bene come i catalani non navighino nell’oro in questo periodo storico.

Lautaro al Barcellona, l’Inter punta di nuovo Hojlund: ma il Napoli è tranquillo

Qualcosa starebbe già bollendo in pentole, considerato che a detta di ‘Sportboom’ Marotta e Ausilio avrebbero iniziato già a muoversi per la successione del loro capitano. Per la fonte inglese sopracitata, ci sarebbe già un prescelto: appunto Rasmus Hojlund, che l’Inter aveva intenzione di portare a Milano l’estate scorsa, prima dell’esplosione di Pio Esposito.

Il danese è stato poi mollato, e alla fine se l’è preso il Napoli dopo una lunga trattativa col Manchester United. L’operazione è andata in porto con la formula del prestito oneroso sui 5/6 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato a 44/45 milioni di euro.

L’obbligo è legato ad alcune condizioni quali gol, assist e la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo decisamente alla portata della formazione di Conte, il quale è un grande estimatore dell’ex Atalanta, autore di 4 gol nelle prime 6 partite. Insomma, il riscatto è pressoché certo. Se diventasse tutto del Napoli, che nel contratto ha inserito una clausola da 85 milioni, Hojlund diventerebbe un obiettivo irraggiungibile per l’Inter. Eventualmente, per il dopo Lautaro dovrebbe rivolgersi altrove…