Via libera di Conte: torna il pilastro dello Scudetto di Spalletti

De Laurentiis e l’ennesima eccezione per il tecnico leccese

Certi amori non finiscono, cantava Antonello Venditti, fanno un giro immenso e poi ritornano… È il caso, lo sarebbe del pilastro dello Scudetto, del terzo della storia del Napoli, quello targato Sp come Spalletti da Certaldo. Che poi il pilastro, uno dei. Pochi ma buoni, in una stagione memorabile e indimenticabile per i tifosi azzurri.

Venduto bene, hanno pagato la clausola da circa 50 milioni, ma lontano da Napoli non ha riscosso lo stesso successo. Parliamo di Kim, il centrale sud-coreano che nel 2022/2023 eresse un muro invalicabile per gli avversari.

Fu il migliore nel ruolo in quel campionato di Serie A, tra le rivelazioni in assoluto quasi alla pari di Kvaratskhelia. Cristiano Giuntoli lo pagò solo una quindicina di milioni, i soldi della clausola col Fenerbahe, e poi De Laurentiis lo rivendette un anno dopo a più del triplo.

Al Bayern, tra qualche infortunio e incomprensioni varie, l’ormai 29enne (li festeggerà il 15 novembre) non ha sfondato. Tanta panchina e molte partite non all’altezza del suo recente passato italico. Per i bavaresi può partire, anzi poteva partire già nello scorso calciomercato estivo. Nessuna proposta concreta e importante, però, è arrivata, così Kim è rimasto in Baviera.

Kim in uscita dal Bayern, tra le pretendenti c’è il Napoli

Tra gennaio e l’estate che verrà Kim lascerà sicuramente la squadra di Kompany. Secondo gli spagnoli di ‘Fichajes’, tra le pretendenti al suo cartellino figurerebbe anche il Napoli. Antonio Conte sarebbe un grande estimatore del sud-coreano e proprio in difesa la sua rosa avrebbe bisogno di un ulteriore rinforzo di spessore.

De Laurentiis potrebbe esaudire i suoi desideri un’altra volta, anche se per Kim ci sarebbe l’ostacolo ingaggio al di là della cifra che potrebbe chiedere il Bayern. Il classe ’96 percepisce circa 6,4 milioni di euro netti (fino al 2028), non poco per un calciatore difficilmente rivendibile. Il patron azzurro potrebbe fare un’ulteriore eccezione come per Lukaku e Kevin De Bruyne?