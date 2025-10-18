Napoli, danni in città e partita spostata: decisione UFFICIALE dell’Uefa

Arrivato il verdetto tanto atteso sul match della squadra di Conte

La UEFA ha espresso il suo verdetto in merito alla partita del Napoli. Al massimo organismo calcistico europeo era stato chiesto il cambio di sede, in buona sostanza lo spostamento della gara in una città diversa.

L’UEFA, però, ha detto no. Ha respinto la richiesta dell’Eintracht Francoforte di far giocare la gara di Champions contro la squadra di Antonio Conte, valevole per la quarta giornata della Phase League, in campo neutro e quindi non a Napoli come invece prevede il calendario.

Ciò significa che il match si disputerà regolarmente al ‘Maradona’ il prossimo martedì 4 novembre. Oltre al danno, guardando il tutto con gli occhi del club teutonico, ecco la beffa.

Napoli-Eintracht si giocherà al Maradona senza i tifosi tedeschi

Al ‘Maradona’, infatti, la società tedesca non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi. In virtù di quanto accaduto nel 2023, con gli ultrà rossoneri che hanno messo a ferro e fuoco il centro storico di Napoli, la Prefettura del capoluogo campano ha stoppato la vendita dei circa 2.500 biglietti riservati ai sostenitori tedeschi

La decisione del prefetto, come risulta dal comunicato, è stata confermata dalla stessa UEFA. Riassumendo: Napoli-Eintracht si giocherà a porte aperte, ma senza i tifosi dell’Eintracht.