Napoli, terzo affare col Manchester United: accordo a gennaio

Non c’è due, McTominay e Hojlund, senza tre: tutti i dettagli

In principio ci fu McTominay, un’operazione di straordinario successo. Lo scozzese è stato l’uomo Scudetto, la rivelazione della Serie A. 30 milioni, con cui oggi ci prendi un giocatore di medio cabotaggio, e in Inghilterra faceva panchina. Roba da matti. Poi è stato il turno di Hojlund, un altro scarto che ha iniziato subito col piede giusto: 4 gol in 6 partite, insomma altro che 50 milioni buttati. Siccome non c’è due senza tre, occhio al terzo affare tra Napoli e Manchester United.

Il terzo chi, cosa? Un altro indiscutibilmente bravo, e perfino più giovane del centravanti danese. Il nome è di quelli che in Inghilterra è sulla bocca di tutti i media: Kobbie Mainoo, mezz’ala e trequartista classe 2005 nel mirino di mezza Europa. Anche di 2-3 italiane, su tutte la Roma, in aggiunta al Napoli, già perché l’interesse del club azzurro risale perlomeno alla passata stagione.

L’estate scorsa ci sono stati dei discorsi più approfonditi, senza andare oltre, ma a Manna piace molto il ventenne di origini ghanesi. Per questo non è ipotesi peregrina quella di un possibile tentativo concreto già nel prossimo calciomercato di gennaio. Così il Ds azzurro proverebbe ad anticipare una concorrenza agguerritissima, che include tante altre squadre di Premier. Sono proprio loro i principali ostacoli a un’operazione che, probabilmente, riceverebbe pure il benestare di Antonio Conte.

Napoli, Mainoo il terzo colpo da Manchester: i dettagli

6 presenze fin qui, per un totale di 203′, Mainoo è in scadenza nel 2027 con opzione per un’altra stagione. Come per McTominay e Hojlund, c’è la disponibilità del Manchester United a privarsene: da capire se a titolo definitivo oppure soltanto in prestito. La sensazione è che una proposta di spessore, da 25/30 milioni almeno, possa far vacillare i ‘Red Devils’.