Conte si prende lo ‘scarto’ della Juve: De Laurentiis chiama e chiude

Alcuni rumors parlano di affare possibile già a gennaio

Conte non è mica contento al cento per cento del mercato estivo. Secondo lui si poteva fare di più, e infatti vorrebbe dei nuovi rinforzi già nella prossima sessione di gennaio.

Si sa della difesa, o meglio della richiesta di almeno un altro centrale. E di un terzino, con Juanlu del Siviglia sempre in cima alla lista. Ma in realtà Conte vorrebbe anche altro, precisamente in mezzo al campo.

Il tecnico leccese cerca dinamismo e piedi buoni, freschezza atletica e fantasia con un pizzico di geometria. Mainoo del Manchester United forse non corrisponde a pieno, mentre Fagioli sì. Non è un nome fatto a caso tanto per, bensì un profilo che Manna e soci starebbero valutando proprio in chiave futura.

Fagioli e il Napoli di Conte come ultima spiaggia: come può chiudersi l’affare

Scaricato dalla Juve, Fagioli sembrava aver trovato l’ambiente ideale a Firenze. Dopo un avvio promettente, però, pure alla Fiorentina qualcosa si è inceppato. Pioli non impazzisce per lui, l’esperimento da regista è fallito prima di subito, e così è già cominciato il valzer di voci che danno il classe 2001 di qua o di là.

De Laurentiis vanta ottimi rapporti con Commisso, se Conte spinge ecco che il patron azzurro potrebbe metterci poco a chiudere l’affare. Magari anche in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Napoli e Conte potrebbero rappresentare le chiavi di svolta per Fagioli, ma forse pure la sua ultima spiaggia per il grande salto. Ora o mai più.