Non rinnova il contratto, il Napoli lo prende a gennaio in saldo

In scadenza a giugno, Conte può avere un altro rinforzo in anticipo: finalmente un vice Anguissa in azzurro

Nonostante Antonio Conte si sia lamentato dei troppi volti nuovi arrivati dal mercato estivo a margine del pesante ko subito in Champions League contro il Psv Eindhoven, il Napoli guarda alla sessione di gennaio con l’intenzione di completare la rosa. Due sono gli obiettivi principali: un vice Di Lorenzo e un vice Anguissa. Che tradotto significa un terzino destro e un mediano incontrista.

Per quanto riguarda il centrocampo, in particolare, il club azzurro starebbe pensando ad Amadou Haidara. Si tratta di un nazionale maliano classe 1998 che milita attualmente in Germania nel Lipsia. In scadenza di contratto a giugno, secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul suo account X, ha deciso di non rinnovare. Ai tedeschi non resta che cederlo a gennaio a prezzo di saldo: oltre al Napoli su di lui c’è l’Aston Villa.