Conte via dal Napoli a giugno: il grande rivale come sostituto

De Laurentiis punta alla Champions dopo i due Scudetti

Non sarebbe sorprendente se il ciclo di Antonio Conte al Napoli dovesse concludersi al termine di questa stagione. Juventus a parte, il tecnico salentino mai è urato più di due anni sulla stessa panchina. In primis De Laurentiis potrebbe aver voglia di cambiare, prendendo un allenatore con un pedigree internazionale superiore a quello del leccese. Dopo i due Scudetti, magari dopo un terzo, l’aspirazione massima del patron azzurro potrebbe diventare la Champions.

Una Champions dalla quale il Napoli rischia di uscire subito, cioè già alla fase a girone unico visti gli appena 3 punti conquistati in altrettante giornate. La debacle di Eindhoven risulta e può risultare pesantissima anche in termini di classifica, considerato che a punteggio pieno il fattore determinate è la differenza reti. Attualmente De Bruyne e compagni sono 23esimi, quindi ancora dentro la zona playoff, ma con un -5 di differenza tra gol segnati e quelli incassati.

Ma chi al posto di Conte se le strade dovessero davvero dividersi a giugno? Anche in questo caso, non sarebbe sorprendente l’ingaggio di un tecnico straniero, di alto profilo internazionale. Ma per far compiere un salto di qualità alla squadra sul piano della mentalità e del gioco, con annessi benefici in ambito europeo, De Laurentiis potrebbe puntare con decisione su un suo vecchio pallino: Simone Inzaghi, il grande rivale di Conte nella passata stagione.

Via Conte, De Laurentiis e il possibile tentativo per Inzaghi

Con l’Inter, il mister piacentino ha raggiunto due finali Champions in tre anni. Un miracolo sportivo dati i mezzi a disposizione, che ha permesso ai nerazzurri di aumentare il fatturato – per il primo utile di bilancio della storia moderna dell’Inter sono stati fondamentali i ricavi UEFA – nonché di veder accrescere l’appeal di squadra e società. Certo, De Laurentiis dovrebbe offrirgli un ingaggio importante e un progetto sportivo top, oltre che gli stessi ‘poteri’ concessi a Conte per convincerlo a lasciare l’Al-Hilal e l’Arabia, dove guadagna 25 milioni di euro netti.