McTominay, prove di rinnovo: c’è ottimismo, ma una voce interna preoccupa i tifosi

Il numero 8 è al centro del progetto azzurro. Il club vuole blindarlo, però una frase recente lascia spazio a qualche riflessione.

Scott McTominay non è mai stato così centrale nel progetto Napoli. Non è una frase fatta. È una sensazione che si respira ogni volta che il numero 8 tocca palla, ogni volta che entra in area, ogni volta che la squadra ha bisogno di uno che si sporchi le mani e si prenda responsabilità. Oggi il rinnovo di McTominay non è un dettaglio di mercato. È una priorità.

Il club lavora al prolungamento. Contratto attuale fino al 2028, idea di estendere fino al 2030. Adeguamento dell’ingaggio, oggi intorno ai 3 milioni più bonus, per allinearlo ai top della rosa. La direzione è chiara. Il Napoli vuole blindarlo. E c’è ottimismo concreto sull’esito della trattativa.

Perché McTominay oggi è più di un centrocampista. È equilibrio. È inserimento. È gol pesante. Lo scorso anno ha trascinato la squadra verso il quarto scudetto, con numeri da attaccante che lo hanno consacrato MVP del campionato. Quest’anno è tornato in doppia cifra tra campionato e Champions League, dopo un periodo meno brillante sotto porta. Non ha mai perso centralità nel sistema di Antonio Conte, anzi. È cresciuto dentro quel sistema.

Il punto però non è solo tecnico. È emotivo. Napoli ha adottato lo scozzese come uno dei suoi. Un altro napoletano d’adozione, come lo fu Dries Mertens. Stesso sorriso aperto, stessa voglia di vivere la città senza filtri. Ma qui non si parla di folklore. Si parla di valore.

Il rinnovo di McTominay e la strategia del Napoli

La società si muove in anticipo. Sa che il mercato può essere imprevedibile e sa anche che il profilo dell’ex Manchester United piace, e tanto, in Premier League. Sa che il calcio italiano fatica a competere con certi budget. Per questo il rinnovo serve anche a rafforzare la posizione del club.

Non c’è fretta pubblica. Non c’è tensione. Ma il dossier è aperto. E il clima, al momento, è positivo. Dall’interno filtra una volontà reciproca di andare avanti insieme. Il giocatore si trova bene. Il Napoli lo considera un pilastro. Eppure, anche se tutto sembra andare nella direzione giusta, una voce interna ha acceso un campanello. Non una minaccia, certo, ma una frase che non è passata inosservata e il cui eco si sente ancora oggi, a distanza di circa 10 giorni.

Ve la riprendiamo sia perché potrebbe esservi sfuggita, sia perché ci sembra sia funzionale a dare un quadro a 360 gradi sulla situazione attuale fra Napoli e McTominay, anche se prese così non vogliono dire nulla in particolare. Questo è bene precisarlo per non creare allarmismi che, allo stato attuale delle cose, sarebbero completamente inutili.

Giammarioli a TalkSport: “Non sarà facile trattenere Scott McTominay”

Il clima attorno al rinnovo è positivo ma c’è quel “ma” che lascia comunque un minimo di incertezza per il futuro. Una frase che non arriva dall’esterno, ma dall’interno. In un’intervista rilasciata lo scorso 3 febbraio a Talksport, Leonardo Giammarioli, Chief Global Business Development Officer della SSC Napoli, ha fatto capire che potrebbe non essere semplice trattenere lo scozzese.

“Certo che siamo preoccupati del futuro di McTominay – spiegò Giammarioli nell’intervista – Ma alla fine Scott è un ragazzo molto simpatico e merita di continuare a progredire. Forse non ora, forse non la prossima stagione, ma se in futuro si presenterà l’occasione giusta, se la sarà meritata. Guardate lo Stoccarda, volevano tenere Nick Woltemade, ma quando arriva un’offerta del genere non c’è molto che si possa fare”.

Non una posizione del Napoli, questo va chiarito, ma una considerazione più ad ampio raggio sulla situazione del calcio nostrano: “È difficile per le squadre italiane – ha spiegato il dirigente azzurro – il campionato continua a perdere entrate. Stiamo cercando di crescere e rimanere competitivi, ma non è facile trattenere i giocatori migliori. Non è stato semplice portare giocatori come McTominay e tenerli è ancora più difficile.”

Insomma, non una dichiarazione di addio ma una semplice considerazione di realismo, proiettata in un futuro puramente ipotetico. Ma tanto basta per lasciare un residuo di preoccupazione fra i tifosi azzurri.

Da parte del Napoli la volontà di trattenere il calciatore c’è tutta, al momento non ci sono avvisaglie di possibili volontà differenti di McTominay e quindi, il lavoro sul rinnovo di contratto che dovrebbe arrivare quest’estate prosegue spedito con la volontà reciproca di proseguire il rapporto almeno finché non dovesse arrivare qualche proposta davvero irrinunciabile, sia per il Napoli sia per il calciatore.

In fondo parliamo di un ragazzo che quest’anno compirà trent’anni e che, a fronte di una proposta intorno ai 50 milioni, sarebbe davvero difficile da trattenere, forse anche anti-economico. Il Napoli è una società che si fonda principalmente sul player trading e anche per questo, quando arrivano proposte importanti per calciatori di questa età, deve mettere da parte i sentimentalismi e ragionare da azienda, come ha sempre fatto.