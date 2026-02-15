Lobotka è un faro, ma se si spegne? L’idea di Manna è una lampadina OLED

Un faro che illumina da anni, una scelta che prima o poi andrà fatta. Il Napoli riflette sul domani senza dimenticare il presente

Passano gli anni, ma Stanislav Lobotka continua imperterrito ad essere la luce che illumina il Napoli. Sono passati diversi allenatori da quando Stan è arrivato in azzurro sei anni fa, eppure lui, dopo un periodo iniziale molto complicato, complici alcuni problemi fisici, è diventato ed è rimasto un pilastro imprescindibile della squadra. Colonna inamovibile dei due Napoli scudettati, scudettati anche per merito suo.

Quest’anno, complice anche le tante assenze in mezzo al campo, la presenza di Lobotka si è sentita ancora di più. Non è una suggestione. È una questione di equilibrio. Lo slovacco sta facendo prestazioni maiuscole anche in un centrocampo a due, e non era scontato. Qualità nel palleggio e quantità nei recuperi, insieme. Non è solo il regista che tocca cento palloni. È uno che sporca linee di passaggio, che rincorre, che si abbassa tra i centrali quando serve, che corre più di tutti gli altri. Un centrocampista completo, vero.

Il punto, però, è un altro. Gli anni passano per tutti. Anche per lui. La carta d’identità inizia a pesare, quest’anno gli anni saranno 32. Non sono 37, certo, ma non sono neanche 26. Già lo scorso anno si parlava di un possibile addio, della voglia di provare un’ultima esperienza stimolante fuori dall’Italia. E questa, realisticamente, potrebbe essere l’ultima stagione utile per monetizzare bene. Per lui ma anche per il Napoli.

Il Barcellona lo ha cercato in passato, e non è un mistero. Se dovesse arrivare un’offerta tra i 20 e i 25 milioni, il Napoli dovrebbe farsi una domanda seria. Perché poi dopo rischi di perderlo a meno, o di tenerlo fino a fine ciclo senza costruire il dopo. E magari, complice anche la volontà del giocatore, potrebbe essere arrivato davvero il momento di dirsi grazie.

Se succede, non sarà un addio qualunque. Lobotka è un nome che resterà negli almanacchi azzurri. Ma il calcio non vive di ricordi. Vive di programmazione. La vera difficoltà non sarebbe la cessione. Sarebbe la successione. Perché Lobotka è il faro del Napoli, e se spegni quella luce senza avere un’alternativa pronta, rischi di restare al buio. Non puoi improvvisare in quella zona di campo. Non puoi pensare di tappare un buco con un adattamento.

Maximo Perrone, l’idea che può cambiare il centrocampo

Ed è qui che entra in scena l’idea di Giovanni Manna. Un nome su cui, pare, convergano anche le preferenze di Conte. Un profilo giovane, ma già pronto. Non una copia di Lobo, perché le copie non esistono. Piuttosto una soluzione diversa. Una lampadina OLED, per restare nella metafora: tecnologia nuova, luce diversa, magari anche più intensa in certi contesti.

Il nome è quello di Maximo Perrone, centrocampista argentino che quest’anno si è preso il Como sulle spalle. Dopo una stagione di ambientamento, comunque positiva, sta giocando da protagonista vero. Personalità, ordine, capacità di stare dentro la partita. Non è solo un talento da highlights. È uno che dà equilibrio.

Il Como lo ha riscattato dal Manchester City per circa 13 milioni più bonus. Oggi la valutazione è salita, e non di poco. Per meno di 30 milioni difficilmente si apre una trattativa. Il club lariano ha ambizioni europee, ha una proprietà forte, e non ha necessità immediata di svendere.

Il Napoli però può fare un ragionamento. Se riesce a cedere Lobotka a 20-25 milioni, può aggiungere una cifra sostenibile e investire su Perrone. Sarebbe un’operazione di continuità programmata. Non un salto nel vuoto, ma un passaggio di consegne studiato. Resta la domanda di fondo. Meglio tenersi il faro ancora acceso finché dura, oppure cambiare lampadina prima che si bruci? Non esiste una risposta giusta in assoluto. Esiste il tempismo.

Il Napoli negli ultimi anni ha vinto quando ha anticipato le mosse. Quando ha avuto il coraggio di chiudere un ciclo prima che fosse troppo tardi. Lobotka oggi è ancora centrale, ancora decisivo. Ma il futuro bussa già alla porta. Il problema non è se il faro si spegnerà. Il problema è farsi trovare pronti quando succederà.