Hojlund è immarcabile: anche ieri è stato decisivo, anche se (forse) non ve ne siete accorti

Una partita sporca, fisica, piena di duelli. E dentro quel duello continuo c’è stata una prestazione che in pochi hanno davvero notato.

Napoli-Roma è finita con un pareggio che, da una parte, è utile per lasciare ancora i giallorossi dietro ad inseguire, da un’altra rappresenta un grande rimpianto, perché vincendo il Napoli avrebbe potuto staccare definitivamente la Roma e puntare ad un clamoroso tentativo di rimonta sull’Inter, che al momento invece è scappata a +11.

Insomma, lo scudetto per il Napoli è sicuramente una chimera, ma la corsa Champions è ancora viva e, dopo aver superato il primo ostacolo, forse il più difficile delle 14 partite che mancavano alla fine del campionato, adesso si può guardare al futuro con un po’ più di ottimismo.

È stata una partita complicata, nella quale il Napoli ha dovuto continuamente rincorrere la Roma, che è andata subito in vantaggio con Malen e poi l’ha recuperata due volte grazie a due intuizioni di Spinazzola e Alisson Santos.

Non è andato a bersaglio Rasmus Hojlund, l’uomo più atteso, marcato in maniera asfissiante da Ndicka, che lo ha francobollato per l’intero match con una marcatura a uomo da stopper anni ’80. Una marcatura che non sempre è stata pulita al 100%, ma è stata comunque da difensore vero, tanto da garantire al centrale giallorosso dei voti molto alti in pagella, anche piuttosto meritati, visto il grande lavoro fatto.

Hojlund ancora molto positivo: l’azione da top player sul gol di Alisson Santos

Ma non per questo Hojlund ha sfigurato e quindi le insufficienze, o le sufficienze appena accennate avute dall’attaccante danese, non sono in realtà corrette. Rasmus è stato, come sempre, immarcabile. Ha reso la vita difficilissima a Ndicka, combattendo su ogni pallone e prendendosi anche diversi episodi a suo favore.

Uno di questi poteva costare molto caro al centrale romanista, se l’arbitro avesse punito adeguatamente la cintura su Hojlund lanciato a rete. Un episodio che è l’ennesimo errore arbitrale e che poteva cambiare decisamente la dinamica della partita, con un fallo e un cartellino giallo, o addirittura rosso, anche se forse gli estremi per il DOGSO non erano applicabili.

Quello fra Hojlund e Ndicka è stato uno scontro d’altri tempi, eppure nel risultato finale, anche in questo caso, c’è la firma di Hojlund, magari meno visibile di quella del crack Alisson Santos, ma comunque di grande spessore.

A riguardare l’azione che ha portato al 2-2 segnato dal brasiliano, c’è infatti un lavoro enorme di Hojlund, che scappa alla marcatura di Ndicka e la smista bene su Giovane, che poi serve la palla che libera al tiro Alisson Santos. Un’azione che da sola vale l’intera prestazione.

Non si può dire che Hojlund sia stato eccellente, perché, come dicevamo, chiuso bene da Ndicka, ma di certo non si può dire che non abbia fatto il suo nell’economia della gara. L’ennesima ottima prestazione del centravanti danese, che anche quando non segna dà un contributo enorme alle azioni della squadra e quindi per questo rappresenta un patrimonio che il Napoli farà bene a tenersi stretto e a crescersi nel corso degli anni.