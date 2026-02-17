Come sta Rrahmani? Il punto sugli infortunati in casa Napoli: il numero totale fa impressione

Un’altra attesa, un altro esame, un’altra preoccupazione. L’infermeria del Napoli è strapiena e ora potrebbe aggiungersi di nuovo (e a lungo) Amir Rrahmani

La stagione del Napoli assomiglia sempre più a una corsa a ostacoli. Un problema risolto e subito dopo un altro. Una buona notizia e poi, inevitabile, una frenata. L’impressione generale è quella di una squadra che non riesce mai ad avere la rosa al completo.

Da settimane lo staff medico lavora a pieno regime. Recuperi, riatletizzazioni, terapie conservative. Il calendario non aspetta e la classifica non concede pause. Il tema infortuni Napoli è diventato centrale nel racconto della stagione. Un fattore che incide sul rendimento e sulle scelte di formazione quasi ogni settimana.

E proprio quando si pensava a un graduale rientro dell’emergenza, è arrivato un nuovo campanello d’allarme. Uno di quelli che fanno rumore, perché riguarda uno dei pilastri della difesa come Amir Rrahmani. Ora il gruppo aspetta. I tifosi aspettano. Lo staff incrocia le dita.

La domanda che circola nelle ultime ore è una sola: come sta Rrahmani? Il difensore kosovaro attende l’esito degli esami per capire l’entità del suo infortunio. Le sensazioni non sono state positive e lo staff medico vuole vederci chiaro prima di sbilanciarsi, anche se la sua faccia prima di cadere addosso a Wesley non era per niente incoraggiante.

Se lo stop fosse confermato, per il numero 13 sarebbe la quarta sosta stagionale. La terza davvero pesante. Un dato che pesa, perché Rrahmani rappresenta il riferimento della linea difensiva. Senza di lui, il reparto perde equilibrio e leadership. Non solo sul piano tecnico, ma anche su quello mentale.

Il Napoli ha già dovuto adattarsi a diverse assenze nel corso dell’anno. Numeri da record, mai visti prima: con Rrahmani sono 36 gli indisponibili stagionali, 26 dei quali per problemi di natura muscolare. Un altro dato impressionante è che in tutta la rosa sono solo 4 i calciatori azzurri che non si sono mai infortunati quest’anno: Elmas, Lang, Lucca e Marianucci. Tre di loro sono andati via a gennaio.

Infortunati Napoli: la lista completa e i rientri

Il quadro degli infortunati Napoli resta complesso. Billy Gilmour è rientrato contro la Roma e può essere considerato recuperato. Un segnale positivo in mezzo a tante difficoltà. Fino a nuova convocazione ufficiale resta invece da monitorare Scott McTominay, ancora alle prese con un fastidio fisico.

Scott McTominay ha saltato Napoli Roma per un problema al gluteo. Le sensazioni sono positive. Il centrocampista scozzese dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con l’Atalanta . Il suo rientro darebbe fisicità al centrocampo e maggiore equilibrio nelle rotazioni.

Scott McTominay ha saltato Napoli Roma per un problema al gluteo. Le sensazioni sono positive. Il centrocampista scozzese dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con l'Atalanta. Il suo rientro darebbe fisicità al centrocampo e maggiore equilibrio nelle rotazioni.

Kevin De Bruyne ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale. L'infortunio è arrivato mentre calciava un rigore contro l'Inter. Il belga è atteso a Napoli per avviare la riatletizzazione. Il rientro in campo è ipotizzato da metà marzo. Lo staff procede con prudenza per evitare ricadute.

Frank Zambo Anguissa ha superato la lesione muscolare rimediata in Nazionale. Ora convive con un problema alla schiena. Il suo è il rientro più incerto. Può tornare in tempi brevi oppure richiedere settimane. Tutto dipende dalle risposte quotidiane del fisico. Situazione da monitorare giorno dopo giorno.

David Neres ha forzato il rientro e ha pagato dazio. Il brasiliano ha avuto un nuovo problema al tendine della caviglia già operata. Lo stop sarà lungo. Il rientro è previsto non prima di metà aprile. Un'assenza pesante per imprevedibilità e qualità offensiva.

Giovanni Di Lorenzo ha affrontato un intervento al piede dopo settimane di fastidi. Il problema al ginocchio sinistro non riguarda il crociato. L'operazione è riuscita. Il capitano non tornerà prima della sosta di marzo. Recupero programmato con calma per evitare rischi.

La somma degli stop racconta una stagione complicata. Molti infortuni sono muscolari. Alcuni sono ricadute. Altri interventi inevitabili. Il risultato è una rosa spesso incompleta. La gestione dei carichi diventa decisiva. Ogni rientro va calibrato con attenzione.

Il Napoli sa che il finale di stagione passa anche dall’infermeria. Recuperare i titolari significa ritrovare certezze. Ridurre gli stop significa dare continuità al lavoro. La stagione azzurra resta appesa a un equilibrio fragile. E la sensazione è che le prossime settimane diranno molto più della classifica.

La domanda resta sospesa. Quanti ostacoli può ancora superare questo Napoli prima di ritrovare una vera normalità?