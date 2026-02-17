Stadio Maradona, il punto sui lavori: c’è anche un’operazione “No Euro”

Il futuro del Maradona si muove tra progetti concreti e nuove strategie. E ora prende forma un’ipotesi che cambia tutto.

Quanto può cambiare davvero uno stadio senza che ce ne accorgiamo subito? La sensazione, guardando il vecchio impianto di Fuorigrotta, è quella di un gigante che aspetta solo il momento giusto per trasformarsi.

Napoli vive da anni con un Maradona che funziona, sì, ma che non basta più. Troppo distante dal calcio europeo moderno, troppo fermo rispetto alle ambizioni di una città che nel frattempo è cresciuta. E allora la domanda resta lì, sospesa: si farà davvero questo restyling oppure resterà uno dei soliti progetti all’italiana?

Chi frequenta lo stadio da anni lo sa bene. Sedute datate, servizi migliorabili, visibilità non sempre perfetta. Non è solo una questione estetica. È un tema di ricavi, di immagine internazionale, di competitività. Il futuro dello stadio Maradona si gioca anche fuori dal campo, tra bilanci, grandi eventi e visione politica. E in queste settimane qualcosa si muove davvero.

Restyling stadio Maradona: cosa prevede il progetto

Il piano del Comune di Napoli è chiaro. Il restyling dello stadio Maradona prevede un investimento importante, tra 150 e 200 milioni di euro. L’obiettivo è trasformare l’impianto in uno stadio moderno, vicino agli standard UEFA e più sostenibile dal punto di vista economico.

La modifica più evidente riguarda l’eliminazione della pista d’atletica. Una scelta simbolica ma anche funzionale. Senza pista, le tribune verrebbero avvicinate al campo e l’atmosfera cambierebbe radicalmente. Le curve scenderebbero a circa 27 metri dal terreno di gioco. I distinti arriverebbero a poco più di 12 metri. Il risultato sarebbe uno stadio più caldo, più compatto, più europeo.

Il progetto include anche la riapertura del terzo anello. Un intervento atteso da anni. La riqualificazione consentirebbe di aumentare la capienza fino a 65-70 mila spettatori. Non solo numeri: significherebbe riportare in vita un settore oggi inutilizzato e dare al Maradona un impatto visivo completamente diverso.

Prevista inoltre una nuova copertura più ampia sugli spalti. Migliore protezione dalla pioggia, acustica più intensa, estetica moderna. Il piano comprende anche skybox, aree hospitality, servizi rinnovati e sedute rifatte. Tutto orientato ad aumentare i ricavi e rendere l’impianto competitivo con i grandi stadi europei.

Operazione No Euro: il piano B del Comune

In questi ultimi giorni però è emersa una novità che cambia il quadro. Secondo quanto riportato ieri dal Corriere del Mezzogiorno, il Comune inizia a valutare un piano alternativo per il Maradona. Una sorta di operazione “No Euro”. L’idea è procedere con i lavori anche senza la certezza di Euro 2032.

Il ragionamento è semplice. Lo stadio rappresenta un asset strategico per la città. Turismo, concerti, grandi eventi e indotto economico passano anche da lì. Legare tutto solo alla candidatura agli Europei diventerebbe un rischio. Palazzo San Giacomo valuta quindi la possibilità di rifare lo stadio comunque, con tempi e modalità più flessibili.

Resta da capire tempi e finanziamenti. Ma una cosa appare sempre più chiara. Il restyling dello stadio Maradona non è più solo un’ipotesi legata agli Europei. È diventato un tema strutturale per la città. E a questo punto la domanda è inevitabile: Napoli può davvero permettersi di aspettare ancora?