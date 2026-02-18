De Bruyne, è già finita? C’è un’offerta succosa dalla MLS

Un rientro atteso, qualche apparizione ancora da vivere e poi un’estate piena di domande. Il futuro del talento belga resta sospeso

Kevin De Bruyne sta per tornare a Napoli per iniziare la riatletizzazione in vista del suo ritorno in campo. Nel weekend il rientro in città, lunedì l’inizio di questa nuova fase del suo recupero dal grave infortunio che lo scorso ottobre lo ha fermato, iniziando un calvario che adesso con tutta probabilità terminerà fra poco più di un mese.

L’inizio di aprile infatti potrebbe essere il momento nel quale rivedremo De Bruyne vestire la maglia azzurra, ma ovviamente al momento è difficile immaginare un suo impiego in maniera fattiva da qui alla fine del campionato.

Molto più probabile che Conte utilizzerà il geniale centrocampista belga come supporto nell’ultima mezz’ora di gara quando ce ne sarà bisogno, ma è difficile immaginare un Napoli che riparta proprio da lui dal primo minuto, almeno fino a fine campionato.

In questo caso Lukaku ci insegna che in questi infortuni il recupero è molto lento e l’ultima cosa da fare è forzare un rientro anticipato. De Bruyne, realisticamente, avrà ancora qualche apparizione per i tifosi del Napoli e poi in estate, dopo il Mondiale, si inizierà a ragionare sul da farsi.

Una conferma del belga in azzurro è tutt’altro che scontata a questo punto. Il suo inizio era stato ottimo anche in virtù dei rigori calciati, ma non solo, perché nonostante i 34 anni suonati, De Bruyne ha fatto vedere più volte di vedere il calcio come pochi altri riescono a fare. Eppure la sensazione, anche in quei pochi mesi, è stata che comunque i tempi migliori per lui sono passati. E per questo motivo, al momento, è difficile immaginare che vestirà la maglia azzurra anche nella prossima stagione.

De Bruyne piace a Beckham: sirene dalla MLS ma anche dall’Arabia

Anche perché l’interesse nei suoi confronti non è mai scemato. Secondo l’operatore di mercato Emanuele Cammaroto, che ne ha parlato su NapoliMagazine, in Arabia Saudita accoglierebbero molto volentieri l’ex campione del Manchester City e sarebbero anche pronti a fare un’offerta interessante al Napoli. KDB però non è mai sembrato davvero attratto dal calcio arabo, mentre sembra più tipo da calcio statunitense.

E secondo Cammaroto, in MLS non mancano di certo i pretendenti. Su tutti c’è David Beckham, che lo sta corteggiando già da tempo e che lo porterebbe volentieri a Miami per fargli fare un finale di carriera da superstar. Quella potrebbe essere una seduzione che ingolosirebbe di più anche lo stesso De Bruyne, che non ha mai fatto mistero di essere incuriosito dal calcio statunitense e che già quest’estate al Mondiale potrebbe assaggiarlo più concretamente.

Naturale poi che ci sarebbe da fare un’offerta giusta al Napoli per cedere il suo campione, ma questo è un passaggio che al momento è assolutamente prematuro. Prima bisogna vedere come finisce questa stagione, quale sarà l’apporto che De Bruyne ancora darà alla causa azzurra, e poi si capirà se il prossimo anno ci sarà un Napoli con De Bruyne o senza De Bruyne.